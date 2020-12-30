Fenerbahçe'de gizli bir anlaşmayla Kruse kördüğümü çözüldü!

Spor Arena / Süleyman ARAT - Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Max Kruse ile yaşadığı kördüğüm, soru işaretleriyle dolu bir anlaşmayla çözüldü. Bilindiği gibi Alman futbolcu alacaklarına yönelik 7,5 milyon Euro’luk ödeme yapılması için FIFA’ya başvurmuş, sarı lacivertliler de 18 milyon Euro’luk tazminat davasıyla karşı hamle yapmıştı. Dün kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, hukuki sürecin sulhen tamamlandığı duyuruldu.

Pandemide ödeme yapılmayınca

Tüm bu gelişmelerden sonra kulübün Kruse’ye ne kadarlık bir ödeme yaptığı açıkça belirtilmezken, Fenerbahçe tarafı “Bu görüşmelerde gizlilik iki taraf için de esastır. Yapılan spekülasyonlarda telaffuz edilen 7,5 milyon Euro gibi rakamlar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Zaten 3,6 milyon Euro’yu geçen bir ödeme yapılsa, bu rakam KAP’a bildirilmek zorundadır. Buradan anlaşmanın 3,6 milyon Euro’nun altında olduğunu anlamak mümkündür” derken, Kuruse tarafı sessizliğini koruma yolunu seçti.

9 ayda hem performans olarak hem de kulüple ilişkilerinde sorun yaşayan Max Kruse, hatırlanacağı gibi Şubat, Mart ve Nisan alacaklarını alamadığı gerekçesiyle kulübe dava açarak 2022’ye kadar olan tüm alacaklarını ve bonuslarını talep etmişti.