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Fenerbahçe'de geri sayıma geçildi: Anderson Talisca, Çubuklu formayı giyecek! İmza tarihi...

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#TRANSFER#FENERBAHÇE#Anderson Talisca
Fenerbahçede geri sayıma geçildi: Anderson Talisca, Çubuklu formayı giyecek İmza tarihi...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2024 09:29

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor deplasmanına çıkan ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'nin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 8'e çıkmıştı. Devre arasına 2. sırada giren ve geri dönüş yapmak isteyen sarı - lacivertliler, transferde gaza bastı.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor deplasmanına çıkmıştı. Sarı - lacivertliler, heyecan seviyesi oldukça yüksek olan maçta rakibiyle 1-1 berabere kalmış ve zirve yarışında büyük yara almıştı.

Galatasaray'ın da Kayseri'de 5-1 kazanmasının ardından iki takım arasındaki puan farkı 8'e yükselmişti.

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TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZLANDI

Sezonun ikinci yarısında geri dönüş hedefleyen ve transfer çalışmaları için gaza basan Fenerbahçe adına dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

FENERBAHÇE ANLAŞMAK ÜZERE

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca, sarı - lacivertli formayı giymeye çok yakın.

Haberde Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan kulübü ile anlaşmak üzere olduğu ve son prosedürlerin görüşüldüğü kaydedildi.

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Fenerbahçede geri sayıma geçildi: Anderson Talisca, Çubuklu formayı giyecek İmza tarihi...

İSTANBUL'A GELİŞ TARİHİ...

Öte yandan Suud basınında çıkan haberlerde Anderson Talisca'nın ocak ayının ilk haftasında İstanbul'a gelerek Fenerbahçe'ye resmi imzayı atacağı öne sürüldü.

Bu sezon Al-Nassr formasıyla 19 resmi maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 8 gol kaydetti ve 1393 dakika süre aldı.

BEŞİKTAŞ'TA İKİ SEZON OYNADI

Ülkemizde Beşiktaş formasını 2016-2018 yılları arasında iki sezon terleten ve 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Anderson Talisca, 80 resmi maçta 37 gol - 14 asistlik bir performans sergiledi.

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#TRANSFER#FENERBAHÇE#Anderson Talisca

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