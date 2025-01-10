Fenerbahçe'de geri sayım bitmek üzere, heyecan dorukta! Talisca, Hermoso: İlk imza tarihi...

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek grup etabına galibiyetle başlayan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor deplasmanına çıkacak.

Rakibini yenerek zirve takibini sürdürmeyi hedefleyen sarı - lacivertliler, 13 Ocak'ta açılacak olan transfer penceresi için de çalışmalarını sürdürüyor.

CAMİAYI BİRLEŞTİRME HEDEFİ

Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe Yönetimi, transferin ilk gününde imzaları açıklayıp camiayı yeniden havaya sokmayı ve birleştirmeyi hedefliyor.

İLK GÜN İMZASI TALISCA

Anderson Talisca transferi için Al-Nassr ile her konuda el sıkışan sarı - lacivertliler, Brezilyalı yıldızı bu hafta İstanbul'a getirmek için uğraşıyor. Yönetimin, Talisca'yı detaylı bir sağlık kontrolünden geçirdikten sonra sorun çıkmaması durumunda transferi açıklaması bekleniyor.

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DİĞER BOMBA HERMOSO

Talisca'nın ardından ise Fenerbahçe'nin bir diğer hedefi olan Hermoso için de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı - lacivertli kurmaylar, Jose Mourinho'nun özel olarak istediği solak stoper hamlesini Mario Hermoso ile gerçekleştirmeyi planlıyor. Fenerbahçe'nin İspanyol savunmacı için Roma ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve satın alma opsiyonunun detayları hakkında el sıkışmak için çabaladığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de sezonu kapatan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun yerine yabancı kontenjanının bu Talisca ve Hermoso ile doldurulması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSLARI

Bu sezon Al-Nassr formasıyla 19 resmi maça çıkan 31 yaşındaki Talisca, 8 gol kaydetti ve 1393 dakika sahada kaldı.

Roma'da 13 maçta görev alan 29 yaşındaki Hermoso ise 1 gol kaydetti ve 622 dakika süre buldu.