Fenerbahçe'de gerginlik! Tadic ve Talisca tartıştı, tünelde barıştılar

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Süper Lig'de Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe'de dikkat çeken bir olay yaşandı.

Karşılaşmanın 45+1. dakikada ceza sahası içinde top bekleyen Talisca, Tadic'ten pas gelmeyince Sırp oyuncuya eliyle işaretlerde bulundu.

Tadic, pozisyonun ardından Talisca'nın üzerine yürümek istedi ancak sarı-lacivertli oyuncular araya girdi ve gerginliğin daha fazla büyümesine engel oldular.

Tadic ve Talisca, devre arasında ise sarıldı ve barış sağladı.

TALISCA: BUNLAR OLABİLİYOR

Yaşananlar hakkında maç sonu konuşan Talisca, "Maç içinde bunlar olabiliyor. Hepimizin ortak amacı Fenerbahçe'nin iyiliği. Şu anda maç bitti zaten. Herhangi bir şey yok aramızda." dedi.

TADIC: PROBLEM YOK

Dusan Tadic ise "Vücut dilini beğenmedim, onu düzeltmek istedim. Umarım beni anlamıştır. Konuştuk ve çözüldü, problem yok. Futbolda böyle şeyler normal." şeklinde konuştu.