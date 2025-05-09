Fenerbahçe'de gerginlik! Tadic ve Talisca tartıştı, tünelde barıştılar

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Süper Lig'de Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe'de dikkat çeken bir olay yaşandı.
Karşılaşmanın 45+1. dakikada ceza sahası içinde top bekleyen Talisca, Tadic'ten pas gelmeyince Sırp oyuncuya eliyle işaretlerde bulundu.
Tadic, pozisyonun ardından Talisca'nın üzerine yürümek istedi ancak sarı-lacivertli oyuncular araya girdi ve gerginliğin daha fazla büyümesine engel oldular.
Tadic ve Talisca, devre arasında ise sarıldı ve barış sağladı.
TALISCA: BUNLAR OLABİLİYOR
Yaşananlar hakkında maç sonu konuşan Talisca, "Maç içinde bunlar olabiliyor. Hepimizin ortak amacı Fenerbahçe'nin iyiliği. Şu anda maç bitti zaten. Herhangi bir şey yok aramızda." dedi.
TADIC: PROBLEM YOK
Dusan Tadic ise "Vücut dilini beğenmedim, onu düzeltmek istedim. Umarım beni anlamıştır. Konuştuk ve çözüldü, problem yok. Futbolda böyle şeyler normal." şeklinde konuştu.
🎥 Dusan Tadic ile Anderson Talisca arasında sahada yaşanan gerginlik— Spor Arena (@sporarena) May 9, 2025
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