Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, İttifak Holding Konyaspor'a karşı ilk 11’de görev alan oyuncuların yenileme çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

Diğer oyuncuların ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptığı antrenmanın, dar alanda düzenlenen çift kale maçla noktalandığı kaydedildi.

Sadık Çiftpınar'ın günü bireysel çalışmalar eşliğinde tamamladığı, Mesut Özil ve Sinan Gümüş’ün tedavisine devam edildiği bildirildi.

PELKAS İKİ GÜN DİNLENDİRİLECEK

Öte yandan Dimitris Pelkas'ın, İttifak Holding Konyaspor ile oynanan karşılaşmada göğsüne aldığı darbe sonucu geceyi tedbir amaçlı Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde müşahede altında geçirdiği ifade edildi. Yapılan kontrollerde bulguya rastlanmadığı ve Pelkas'ın iki gün dinlendikten sonra takımla çalışmalara başlayacağı aktarıldı.

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