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DHA
Haber Giriş: 14.11.2020 - 15:21 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor! Serdar Aziz, Sosa...

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Fenerbahçe'de Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor! Serdar Aziz, Sosa...
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Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün tedavisine devam edilirken; Serdar Aziz dizindeki ağrı sebebiyle antrenmanda yer almadı. Jose Sosa, Mbwana Samatta ve Tolga Ciğerci takımdan ayrı çalıştı

Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, saat 11.30'da ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertli ekipte Gökhan Gönül'ün tedavisine devam edilirken; Serdar Aziz dizindeki ağrı sebebiyle antrenmanda yer almadı. Jose Sosa, Mbwana Samatta ve Tolga Ciğerci ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın saat 16.00'da Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile oynayacağı hazırlık maçıyla sürdürecek.

Fenerbahçede Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor Serdar Aziz, Sosa...

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