MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'de Gençlerbirliği hazırlıkları! Pazar günü Fatih Karagümrük ile...
GeriFutbol Fenerbahçe'de Gençlerbirliği hazırlıkları! Pazar günü Fatih Karagümrük ile...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 12.11.2020 - 12:14 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği hazırlıkları! Pazar günü Fatih Karagümrük ile...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe'de Gençlerbirliği hazırlıkları! Pazar günü Fatih Karagümrük ile...
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İstasyon ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden idmanda Jose Sosa, Nbwana Samatta ve Tolga Ciğerci takımdan ayrı salonda özel program uyguladı. Bu oyuncular daha sonra sahaya çıkarak düz koşu yaptı.

Milli takımlarda bulunan Ozan Tufan, Nazım Sangare, Caner Erkin, Altay Bayındır, Ömer Faruk Beyaz, Ferdi Kadıoğlu, Filip Novak, Enner Valencia, Dimitrios Pelkas ve Marcel Tisserand ile gribal enfeksiyol geçiren Mauricio Lemos antrenmanda yer almadı.

Fenerbahçe, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçede şaşırtan Mbwana Samatta istatistiği Serdar Azizi bile geçemedi...
Fenerbahçe'de şaşırtan Mbwana Samatta istatistiği! Serdar Aziz'i bile geçemedi...

- Fatih Karagümrük ile hazırlık maçında karşılaşacak

Milli maçlar sebebiyle lige verilen arada sarı-lacivertli ekip, Fatih Karagümrük ile hazırlık maçı oynayacak.
Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde 15 Kasım Pazar günü yapılacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak.

 

Fenerbahçede Gençlerbirliği hazırlıkları Pazar günü Fatih Karagümrük ile...

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle