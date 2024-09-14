Fenerbahçe'de gelenek devam ediyor! Kasasını doldurdu, çılgın gelir...

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Fenerbahçe, ligde 10 yıldır şampiyonluğa hasret. Bu süreçte sadece 2 kupa kazanıldı. SarıLacivertliler, sportif anlamda bir türlü başarıyı yakalayamadı ancak oyuncu satışında önemli bir başarıya ulaştı.

Fanatik'in derlediği habere göre son dönemde oyuncu satışı anlamında sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da adından fazlasıyla söz ettirmeye başladı.

2018’de Fenerbahçe Başkanı seçilen Ali Koç, ilk transfer döneminde Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef’i 12 milyon Euro’ya satarak transfer harekatını başlattı.

Brezilyalı orta sahayla aynı dönemde takımdan ayrılan bir diğer isim ise vatandaşı Giuliano oldu. Yıldız oyuncu ise 10.5 milyon Euro karşılığında takımdan ayrıldı.

2019- 20 sezonunun başında Elif Elmas’ın Napoli’ye 17.7 milyon Euro’luk satışıyla Fenerbahçe’nin kasası doldu.

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VEDAT GELENEĞİ SÜRDÜRDÜ

Bir sonraki sene, bu kez bir başka İtalyan takımı olan Lazio, Sarı-Lacivertliler’in kapısını çaldı. Mavi-Beyazlılar, Vedat Muriç için 17.5 milyon Euro ödedi. Anlaşmadaki bonuslara birlikte bu rakam daha sonra 21 milyon Euro’yu buldu.

2021 yazı, satış anlamında durgun geçti. 2022’de ise Kim-min Jae, 19 milyon Euro’ya Napoli’nin yolunu tuttu. 2023- 24 sezonunun başında, Türk futbol tarihinin en özel transferlerinden biri gerçekleşti.

ARDA GÜLER İÇİN YARIŞ

Gençlerbirliği altyapısından yetişip Fenerbahçe Akademisi’ne geçiş yapan, birçok istatistikte adını kulüp tarihine yazdıran Arda Güler için Avrupa devleri yarıştı. Son aşamada ‘El Clasico’ yaşandı, Real Madrid ile Barcelona kapıştı. Arda’nın tercihiyle yarışı kazanan Real Madrid oldu. Fenerbahçe, taraftarın adeta göz bebeği olan 18 yaşındaki yıldızı 20+10 milyon Euro karşılığında İspanyol devine yolladı.

SON OLARAK SZALAI VE FERDİ

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai de 12.3 milyon Euro’ya Hoffenheim’ın yolunu tuttu. Ve bu sezon... Sarı-Lacivertliler yine rekor bir satışa imza attı. Ferdi Kadıoğlu, 30+5 milyon Euro’ya Brighton’a imza attı. Bu, Sarı-Lacivertliler’in tarihindeki en yüksek bedelli satış oldu.

Sarı-Lacivertliler, bu sezon takımın başına Jose Mourinho’yu getirdi. Dünyaca ünlü teknik adamla her alanda başarı kovalamak için iddialı bir kadro kurdu. Yönetim, takımın yıldızlarını da elde tutmak istiyordu. Ancak Ferdi Kadıoğlu için gelen astronomik teklif ve Milli yıldızın da ayrılmak istemesi nedeniyle önemli bir kayıp yaşandı. Öte yandan Sarı-Lacivertliler, iyi teklifler aldığı diğer yıldızlarını takımda tutmayı başardı.

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Jayden Oosterwolde için Almanya, İngiltere, İtalya ve Hollanda’dan teklifler geldi, fiyat soran kulüpler de oldu. Genç yıldız, yönetimin talebiyle kalmayı kabul etti, böylece teklifler geri çevrildi.

Son yıllarda inanılmaz bir sıçrama yaparak sadece Fenerbahçe’nin değil, Milli Takım’ın da orta sahadaki vazgeçilmezi olan İsmail Yüksek de özellikle Alman ve İtalyan kulüplerinin gözdesi haline geldi. Portekiz’de transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Benfica’nın da bir ilgisi oldu. Yönetim, İsmail’in satılık olmadığını ilgilenen takımlara iletti.

Jose Mourinho’nun, “Elimde 2 tane daha Szymanski olsa onları da oynatırdım” sözleriyle övdüğü Polonyalı yıldız da transfer döneminin ilgi çeken futbolcuları arasındaydı. Tottenham, Leverkusen ve Napoli’nin ciddi ilgi gösterdiği, birçok farklı takımın da takip altına aldığı 25 yaşındaki orta saha oyuncusu da yönetim tarafından bu sezon için ‘satılmayacak’ isimlerden biri olarak ilan edildi. Böylece takımda kaldı. Önümüzdeki yaz, Ooswerwolde, Szymanski ve İsmail’den birinin hatta belki de ikisinin satışıyla Fenerbahçe yine yüksek bir gelir elde edecek gibi görünüyor.