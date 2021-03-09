Fenerbahçe'de geceye damgasını vurdu! 'Eski zamanlardaki Gökhan Gönül...'

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'u 3-0 mağlup ederken maçın yıldızlarından birisi de Gökhan Gönül oldu.

90 dakika boyunca sahada kalan Fenerbahçe kaptanı, savunmada kritik hamlelerde bulunurken ilk golün de asistini yaptı. Bu sezon 2. asistini yapan tecrübeli futbolcunun 2 de golü bulunuyor.

EN FAZLA TOPLA BULUŞAN FUTBOLCU

72 kez topla buluşan ve bu alanda takımının en iyisi olan Gönül, %82.6 oranıyla 38 isabetli pas yaptı. Tam 5 kez pas arası yapan Gökhan Gönül, 2 top çalma, 1 uzaklaştırma ile mücadele etti.

Duran toplarda ileri çıkışlarıyla etkili olan 36 yaşındaki futbolcu, 29. dakikada Szalai'nin attığı golün asistini yaptı.

'YERİ KOLAY KOLAY DOLMAZ'

Maçın ardından Fenerbahçe taraftarları, Gökhan Gönül'ün performansına övgüler yağdırırken Gönül'ün Fenerbahçe'deki ilk zamanları gibi oynadığı belirtildi. Twitter'da Gökhan Gönül hakkında 'Maçın gizli kahramanı', 'Yeri kolay kolay dolmaz', 'En iyi dönemindeki gibi oynuyor' yorumları yapıldı.

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