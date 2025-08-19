Fenerbahçe'de gece yarısı transfer operasyonu! Dorgeles Nene, imza için İstanbul'da

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Salzburg forması giyen Dorgeles Nene transferini resmileştirmek için harekete geçti.

İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe, transfer görüşmelerini tamamlamak ve sağlık kontrolünden geçirmek için Dorgeles Nene'yi gece 02.00 sularında İstanbul'a getirdi.

Salzburg'da forma giyen Malili futbolcu Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek ile birlikte İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminaline özel uçak ile gelen 22 yaşındaki kanat hücum oyuncusu sağlık kontrolünden geçtikten sonra Sarı-lacivertli kulüp ile sözleşme imzalayacak.

15+5 MİLYON EURO BONSERVİS

Fenerbahçe'nin Nene için Salzburg kulübüne bonuslarla birlikte 20 milyon Euro bonservis ücreti ödemesi bekleniyor.

ALİ KOÇ 'ORTA SAHA İLE GÖRÜŞÜYORUZ' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde transfer hakkında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "İki kanat ve bir orta saha oyuncusu ile görüşüyoruz." ifadelerini kullanarak taraftara transfer müjdesi vermişti.

PERFORMANSI

Geride kalan sezon Salzburg formasıyla 49 resmi maça çıkan Dorgeles Nene, söz konusu karşılaşmalarda 15 gol - 9 asistlik skor katkısı sağlamıştı.