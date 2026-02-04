×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de gece yarısı operasyonu: En-Nesyri gitti, Kante geldi! İşte Faslı golcüden kazanılan bonservis

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#N'golo Kante#Sadettin Saran
Fenerbahçede gece yarısı operasyonu: En-Nesyri gitti, Kante geldi İşte Faslı golcüden kazanılan bonservis
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2026 07:00

Fenerbahçeli yöneticiler bir ara krize giren transferi olağanüstü bir çaba ile bitirdi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de Kante transferinde mutlu son. Sarı lacivertliler Al İttihad’da forma giyen Fransız futbolcuyla ilgili krizi dün gece yarısı çözdü.

F.Bahçe Kulübü’nden dün önce “Karşı kulüp tarafından ilgili TMS (transfer eşleştirme sistemi) bilgilerinin hatalı girilmesi nedeniyle, işlemler transfer tescil süresi içerisinde tamamlanamamıştır” açıklaması yapıldı. Tam transfer krize girdi denilirken, F.Bahçeli yöneticilerin yoğun çabası sonrası gece geç saatlerde transfer bitti.

lk olarak Fenerbahçe bir açıklama yaparak Kante transferinde takasla Al-İttihad’e gönderilecek Youssef En Nesyri ile sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Gözden KaçmasınFenerbahçede En-Nesyri ile yollar ayrıldıFenerbahçe'de En-Nesyri ile yollar ayrıldı!Haberi görüntüle

KAN TEr gözyaşı var, vazgeçmek yok

Ardından Al İttihad “Kulübümüz Kante’nin sözleşmesinin kalan süresini satmayı kabul etti. Kante’ye lig ile Kral Kupası şampiyonluğundaki katkıları için teşekkür ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Haberin Devamı

F.Bahçe de lisans işlemlerini tamamladı ve TFF’de tüm bilgiler yer aldı. 2 Şubat’ta Fransız oyuncu ile sözleşme imzalanırken, 4 Şubat tarihli lisans çıkarıldığı da belirtildi. Sözleşme bitiş tarihi de 30 Haziran 2028 olarak gösterildi.

Gözden KaçmasınFenerbahçe, NGolo Kanteyi resmen açıkladıFenerbahçe, N'Golo Kante'yi resmen açıkladı!Haberi görüntüle

EN-NESYRI GİTTİ, 15 MİLYON EURO GELDİ!

Sarı lacivertliler takasla En-Nesyri’yi Suudi kulübüne verirken yaklaşık 15 milyon Euro da alacak.

KANTE BUGÜN İSTANBUL'DA

Kante de bugün İstanbul’a gelecek. F.Bahçe transferin tamamlanmasıyla gündüz yaptığı açıklamayı alıntılayıp “Açıklamamızdan da anlaşılacağı gibi KAN TEr gözyaşı var, ama vazgeçmek sözlüğümüzde yok...” paylaşımı yaptı.

Fenerbahçede gece yarısı operasyonu: En-Nesyri gitti, Kante geldi İşte Faslı golcüden kazanılan bonservis

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#N'golo Kante#Sadettin Saran

BAKMADAN GEÇME!