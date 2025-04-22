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Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı!

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Gaziantep FK
Fenerbahçede Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2025 19:04

Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı. Sarı-lacivertliler kuvvet ve dayanıklılık çalıştı.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 26 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde salonda core çalışmaları ile başlayan günün antrenmanı; sahada ısınma, kuvvet, koordinasyon ve dayanıklılık çalışmaları ile devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı çift kale maçlarla tamamladı.

Kayserispor maçında ilk 11 başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular rejenerasyon programı uyguladı.

Sarı-lacivertliler yarın yapacağı antrenman ile Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecek.

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Gaziantep FK

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