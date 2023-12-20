Haberin DevamÄ±

Trendyol SÃ¼per Lig'in 17. haftasÄ±nda Kayserispor ile FenerbahÃ§e arasÄ±nda oynanan maÃ§, 7 gole sahne oldu. Batshuayi'nin hat-trick yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼cadeleye uzatma anlarÄ±nda Fred ve Mert Hakan'Ä±n gÃ¶rdÃ¼kleri kÄ±rmÄ±zÄ± kartlar damga vurdu.

Ä°SMAÄ°L KARTALDAN 4 DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°K

FenerbahÃ§e teknik direktÃ¶rÃ¼ Ä°smail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4-0 kazandÄ±klarÄ± Spartak Trnava maÃ§Ä±nÄ±n ilk 11'inde 4 deÄŸiÅŸikliÄŸe gitti.

Livakovic kaledeki yerine geri dÃ¶nerken, Oosterwolde'nin yerine Serdar Aziz maÃ§a ilk 11'de baÅŸladÄ±.

Ä°rfan Can Kahveci'nin yerine Cengiz Ãœnder, sakat olan Edin Dzeko'nun yerine ise Michy Batshuayi ilk 11'de gÃ¶rev aldÄ±.

FenerbahÃ§e'nin ilk 11'i ÅŸu ÅŸekilde oluÅŸtu: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar, Djiku, Ferdi, Ä°smail, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Batshuayi.

Haberin DevamÄ±

PERDEYÄ° CENGÄ°Z ÃœNDER AÃ‡TI! BU SEZON Ä°LK KEZ

FenerbahÃ§e tarihinin en pahalÄ± transferi olan ancak sezon baÅŸÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sakatlÄ±k sonrasÄ± beklenen performansÄ± veremeyen Cengiz Ãœnder, Kayseri'de 8. dakikada ÅŸÄ±k bir golole takÄ±mÄ±nÄ± Ã¶ne geÃ§irdi.

Fred'in gÃ¼zel pasÄ±nda topla buluÅŸan ve iyi dÃ¶nen Cengiz, saÄŸ ayaÄŸÄ±yla kÃ¶ÅŸeyi iyi gÃ¶rdÃ¼ ve bu sezon ligde FenerbahÃ§e formasÄ±yla ilk golÃ¼nÃ¼ kaydetti.

BATSHUAYI Ã–NCE KAÃ‡IRDI, SONRA HAT-TRICK YAPTI

FenerbahÃ§e, Kayseri'deki maÃ§a pozisyonla baÅŸladÄ±. Fred'in harika pasÄ±nda kaleciyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalan Batshuayi'nin vuruÅŸunda top yandan dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±.

Dzeko'nun yokluÄŸunda 11'de ÅŸans bulan BelÃ§ikalÄ± golcÃ¼, 40. dakikada attÄ±ÄŸÄ± golle skoru 2-0'a getirdi.

Bu gol, Batshuayi'nin bu sezon ligde attÄ±ÄŸÄ± ilk gol oldu.

BelÃ§ikalÄ± golcÃ¼, 50. dakikada ÅŸÄ±k bir vuruÅŸla skoru 3-1'e taÅŸÄ±yan golÃ¼ attÄ±.

Kayserispor 3-3'Ã¼ bulduktan sonra penaltÄ± kazanan FenerbahÃ§e'de topun baÅŸÄ±na geÃ§en Batshuayi, kendi adÄ±na hat-tricki tamamladÄ± ve takÄ±mÄ± adÄ±na da galibiyet golÃ¼nÃ¼ atmÄ±ÅŸ oldu.

Haberin DevamÄ±

UZATMA DAKÄ°KALARINDA FRED VE MERT HAKAN YANDAÅž KIRMIZI KART GÃ–RDÃœ

MaÃ§Ä±n uzatma bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne 4-3 Ã¶nde giren FenerbahÃ§e'de Mert Hakan YandaÅŸ ve Fred, Kayserispor lehine verilen bir frikik kararÄ± sonrasÄ± hakeme itiraz ettikleri iÃ§in sarÄ± kart gÃ¶rdÃ¼.

Hakem Zorbay KÃ¼Ã§Ã¼k, itirazlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Fred'e 90+8'de doÄŸrudan kÄ±rmÄ±zÄ± kart Ã§Ä±kardÄ±.

Mert Hakan YandaÅŸ da 90+10'da ikinci sarÄ± kartÄ± gÃ¶rÃ¼p kÄ±rmÄ±zÄ± kartla takÄ±mÄ±nÄ± 10 kiÅŸi bÄ±raktÄ±.

DERBÄ°DE YOKLAR! FRED, SÃœPER KUPA MAÃ‡INDA OYNAYACAK MI?

Kayserispor maÃ§Ä±nÄ±n sonlarÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶ren Fred ve Mert Hakan YandaÅŸ, gelecek hafta oynanacak Galatasaray maÃ§Ä±nda forma giyemeyecekler.

DoÄŸrudan kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶ren Fred'in 29 AralÄ±k'ta Suudi Arabistan'da oynanacak SÃ¼per Kupa maÃ§Ä±nda oynayÄ±p oynamayacaÄŸÄ±, PFDK kararÄ±na baÄŸlÄ± olacak. BrezilyalÄ± yÄ±ldÄ±z 2 maÃ§ ceza almasÄ± halinde SÃ¼per Kupa'daki derbiyi de kaÃ§Ä±racak.

Haberin DevamÄ±

Ä°SMAÄ°L KARTAL Ã–ÄžRENCÄ°SÄ°NE Ã‡OK KIZDI

FenerbahÃ§e teknik direktÃ¶rÃ¼ Ä°smail Kartal'Ä±n kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶ren ve soyunma odasÄ±na giderken hakemlere tepki gÃ¶stermeye devam eden Mert Hakan YandaÅŸ'a Ã§ok kÄ±zdÄ±ÄŸÄ± ve tepki gÃ¶sterdiÄŸi ekrana yansÄ±dÄ±.

ZORBAY KÃœÃ‡ÃœK, POLÄ°S KORUMASINDA Ä°Ã‡ERÄ° GÄ°RDÄ°

MaÃ§Ä±n hakemi Zorbay KÃ¼Ã§Ã¼k'Ã¼n etrafÄ±, son dÃ¼dÃ¼k sonrasÄ± Ã§evik kuvvet polislerince sarÄ±ldÄ±. Zorbay KÃ¼Ã§Ã¼k, polis korumasÄ± eÅŸliÄŸinde soyunma odasÄ±na gitti.

Â