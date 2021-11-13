Fenerbahçe'de Galatasaray hazırlıkları sürüyor! 5 sakat...

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.



Pas çalışmasıyla devam eden idmanda çift kale maç yapıldığı aktarıldı. Milli takım kamplarında bulunan futbolcuların yer almadığı antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.



Altay Bayındır, Enner Valencia, Luiz Gustavo, Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci'nin tedavi edildiği bildirildi.