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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin stoper ikilisi belli oldu

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Süper Lig
Fenerbahçede Galatasaray derbisinin stoper ikilisi belli oldu
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2023 07:00

Fenerbahçe’de Kayseri ve G.Saray maçlarında stoper ikilisi belli. Samet’in kart cezası nedeniyle Kayseri maçında formayı alacak olan 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Djiku Afrika Uluslar Kupası’na gidene kadar Ganalı stoperin partneri olacak.

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Fred ve Djiku’nun dönüşüyle seri galibiyetlere tekrar başlayan Fenerbahçe’de Serdar Aziz de Spartak Trnava maçıyla formasına kavuştu. Kanarya’da böylece savunmadaki sorunlar da bitmiş oldu. Samet Akaydın kart cezası nedeniyle Kayserispor maçını kaçırırken, bu maçta stoperde görev yapacak olan Serdar Aziz-Djiku ikilisi Galatasaray derbisinde de sahada olacak.

İSMAİL KARTAL RAHATLADI

Sakatlıklar nedeniyle uzun süredir orijinal iki stoperle sahaya çıkamayan İsmail Kartal, Serdar Aziz’in dönüşüyle rahatladı. Sol ayak bileğinden yaşadığı ameliyattan sonra sahalara dönen ve Trnava maçının 2. yarısında formasını geri alan 33 yaşındaki stoper artık formayı geri vermemekte kararlı. Djiku Afrika Uluslar Kupası’na gidene kadar stoperde Serdar-Djiku ikilisinin bozulması beklenmiyor. Becao ise ocak sonu dönecek. 

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Süper Lig

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