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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi tek eksik Joao Pedro! Jorge Jesus'un kadro kararı...

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#Fenerbahçe#Derbi#Süper Lig
Fenerbahçede Galatasaray derbisi öncesi tek eksik Joao Pedro Jorge Jesusun kadro kararı...
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2023 07:00

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'u derbi öncesi zor kararlar bekliyor. Tecrübeli teknik adam sakatlıktan çıkan Ekvadorlu yıldızı takıma monte edecek mi, yoksa formada Batshuayi-King ile mi devam edecek?

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2023’ün ilk derbisine sayılı saatler kala Fenerbahçe cephesinde Jorge Jesus’un ezeli rakibini altetmek için teknik ekibiyle yürüttüğü akıl oyunlarımda da artık karar noktasına gelindi. Antalya’da son bölümlerde iyi oynasa da riske edilmeyerek kenara alınan Batshuayi ve formunun zirvesinde olan Joshua King formaya yakın isimler olarak öne çıkıyor. Hafif ağrıları nedeniyşe iki antrenmana çıkmayan Serdar Aziz ve Arao’nun dün sahada yer alması Jesus’un elini rahatlattı.

Joao Pedro dışında eksik yok

Joao Pedro dışında eksiği bulunmayan Fenerbahçe’de sakatlıktan çıksa da riske edilmesi beklenmeyen Luan Peres’in de görev alması oldukça düşük ihtimal. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus’un Galatasaray karşısında sahaya süreceği ilk 11 ve sergilenecek taktik anlayışı merakla beklenirken sarı lacivertli ekibin erken gol bularak hem skor tabelasında öne geçmeyi hem de rakibine karşı psikolojik üstünlüğü 90 dakikaya yaymayı hedefleyeceği tahmin ediliyor.. Bu çerçevede Fenerbahçe cephesinde derbiye yönelik en merak edilen soruları şöyle sıralamak mümkün…

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İrfan Can mı, Crespo mu?

1- Defans kurgusu 3’lü mü, 4’lü mü olacak?

2- Üçlü defans oynarsa Serdar Aziz-Gustavo-Szalai sahaya sürülürken, 4’lü olursa Szalai’nin yanında Serdar mı Gustavo mu oynar?

3- Forvet hattı Valencia’lı mı Valencia’sız mı olacak? Sakatlıktan yeni çıkan Ekvadorlu yıldıza şans verip ve Batshuayi-King’le üçlü forvet mi yoksa Batshuayi-King ikili forvetine devam mı?

4- Orta sahada en merak edilen soru forma Crespo’nun mu yoksa Zajc’ın mı?

5- Bir diğer merak edilen soru ise İrfan Can mı, Lincoln mu yoksa Emre Mor mu?

6- Genç yıldız Arda Güler bu maçta süre alacak mı?

Fenerbahçede Galatasaray derbisi öncesi tek eksik Joao Pedro Jorge Jesusun kadro kararı...

Kanarya uzatmada hız kesmiyor, Aslan gol yese de pes etmiyor

Süper Lig’de uzatmalarda en çok gol atan takım 8 kez ağları havalandıran Fenerbahçe. Sarı lacivertliler 45+’larda 3, 90+’larda 5 gol buldu. Galatasaray ise 45+’larda 1, 90+’larda 2 gol attı. Fenerbahçe sonradan giren oyunculardan en çok skor katkısı alan takım (10 gol, 7 asist). Galatasaray’da bu rakam 7 (5 gol, 2 asist) · BU sezon ilk golü yediği Süper Lig maçlarından en fazla galibiyet (3G, 2M) ve puan çıkaran (9) takım Galatasaray.

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Derbi öncesi iki takımın kalecilerinin performansı dikkat çekiyor. Altay bu sezon 16 maçta görev yaparken 8 karşılaşmada kalesini gole kapadı. Muslera da 15 maçın 7’sinde gol izni vermedi.

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