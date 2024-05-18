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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi sakatlık depremi! 4 yıldız kadroya alınmadı

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Derbi
Fenerbahçede Galatasaray derbisi öncesi sakatlık depremi 4 yıldız kadroya alınmadı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 22:36

Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'de bir sakatlık depremi daha yaşandı.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında derbiden Galatasaray'a konuk olurken sakatlık şokuyla sarsıldı.

İrfan Can Kahveci'de sakatlığı nedeniyle yararlanamayan İsmail Kartal, Galatasaray karşısında Cengiz Ünder'i oynatmayı planlarken milli yıldız sakatlandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sakatlığı sebebiyle Galatasaray maçında görev yapamayacak.

Sarı lacivertlilerde Cengiz'in haricinde Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek de sakatlıkları nedeniyle Galatasaray maçı kadrosuna alınmadı.

 

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Derbi

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