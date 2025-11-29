Fenerbahçe'de, Galatasaray derbisi öncesi ilk 11 şekillendi! İsmail Yüksek, Alvarez, Fred üçlüsünde Tedesco'dan kritik tercih

Haberin Devamı

Fenerbahçe’de Domenico Tedesco, sadece birkaç gün içinde iki zıt durum nedeniyle sıkıntı yaşamış olacak. Ferencvaros mücadelesi öncesinde Oosterwolde, İsmail ve Fred’in cezası, Çağlar’ın sakatlığı nedeniyle ilk 11’i belirlemek, başarılı teknik adamı zorlamıştı.

Galatasaray derbisi için kolları sıvayan Sarı-Lacivertliler’de şimdi de birçok yıldızın formda olması, Tedesco’ya tatlı bir sıkıntı yaşatacak.

3 OYUNCU DA ÇOK FORMDA

Orta sahada rekabet zirvede. Fred, Rizespor mücadelesinde uzun bir aradan sonra çok iyi bir performans sergilemişti. İsmail ve Alvarez ise son haftaların en formda isimleri konumunda.

Bu oyunculardan biri derbide kulübede oturacak. Fred, bu konuda ilk aday olarak görünüyor. Öte yandan Asensio ile Talisca arasında da ciddi bir forma savaşı var.

İspanyol yıldız özellikle ligde fırtına gibi esiyor. Talisca ise Rize’de sonrada oyuna girip golünü atarken, Ferencvaros karşısında da beraberliği getiren isim oldu. Buna rağmen Sambacı da kulübeye yakın olan taraf.

SOL BEKTE İBRE LEVENT'TE

Jhon Duran’ın iyileşmesiyle birlikte forvette de rekabet başladı. Kolombiyalı yıldız, sezon başındaki Kocaelispor maçından sonra ilk kez Rize’de 11’de başlamıştı.

En-Nesyri, zaman zaman yerini Talisca’ya kaptırsa da sezonun genelinde forvette rakipsizdi.

Faslı yıldız, Rize’de sonradan girip ağları sarstı ve ligde 7 gole ulaştı. Bu ikili arasında seçim yapmak da kolay değil.

Savunmada, Semedo, Skriniar ve Oosterwolde’nin yeri garanti. Sol bekte Levent, savunma yönünün daha iyi olması nedeniyle Brown’a göre bir adım önde görünüyor.