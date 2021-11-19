Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi Berke Özer belirsizliği! Bugün de antrenmana çıkmadı...

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Ligin son 5 haftasında yalnızca 1 puan alarak lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düşen ve 7. sıraya kadar gerileyen sarı lacivertlilerin hedefi derbide Galatasaray'ı yenerek çıkışa geçmek.

BERKE MERAK KONUSU OLDU

22 Kasım Pazar günü NEF Stadı'nda oynanacak mücadeleye Konyaspor maçında sakatlanan Altay Bayındır'dan yoksun çıkacak Fenerbahçe'de gözler Berke Özer'e çevrilirken genç file bekçisinin 2 gündür yapılan idmanlarda yer almaması sonrası derbide oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu.

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İSTİRAHAT ETTİRİLDİ

Gribal enfeksiyon geçirdiği öğrenilen 21 yaşındaki file bekçisi, bugün yapılan idmanda da yer almazken tedbir amaçlı istirahat ettiği öğrenildi.

Altay Bayındır'ın sakatlığının ardından Berke Özer'in de son 2 idmanda yer almaması üzerine gözler üçüncü kaleci Ertuğrul Çetin'e çevrilirken gelen bilgiler Berke'nin derbide kaleyi koruyacağı yönünde.

YARIN TAKIMLA ÇALIŞMASI BEKLENİYOR

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Vitor Pereira yönetiminde saat 16.00'da Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda yer almayan Berke'nin bugün de dinlendirildiği ancak yarın yapılacak idmanda takımdaki yerini alacağı öğrenildi.

Sarı lacivertlilerde Altay ve Berke'nin yokluğunda alt yapıdan yetişen iki kaleci Ertuğrul Çetin ve Bartu Kulbilge idmana çıktı.

ALTAY'DAN MORAL DESTEĞİ

Teknik Direktör Vitor Pereira, Berke ile yakından ilgilenirken Altay Bayındır da arkadaşına derbi öncesi moral desteği veriyor.

ÜÇÜNCÜ KALECİ ERTUĞRUL

Berke Özer'in derbide kaleyi koruması beklenirken aksi bir durum olması halinde formayı giyecek isim üçüncü kaleci Ertuğrul Çetin.

Comolli döneminde profesyonel sözleşme imzalayan Ertuğrul, Süper Lig'de bugüne kadar hiç maça çıkmadı.