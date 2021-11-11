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Fenerbahçe antrenmanında Ali Koç sürprizi!

#Fenerbahçe#Galatasaray#Derbi
Fenerbahçe antrenmanında Ali Koç sürprizi

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına başladı. Bugün akşam saatlerinde gerçekleşen antrenmanı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da ziyaret etti.  

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Spor Toto Süper Lig’in 13’üncü haftasında Galatasaray ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmana ısınma ile başladı.

Sarı-lacivertli futbolcular daha sonra pas istasyon çalışması yaptı. Fenerbahçe’de Berke Özer antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken; Valencia, Tisserand, Altay, Gustavo ve Valencia ise tedavileri nedeniyle gerçekleştirilen antrenmanda yer alamadı.

Öte yandan sarı-lacivertlilerin antrenmanını Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da takip etti.

Fenerbahçe, çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Derbi

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