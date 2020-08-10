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GeriFutbol Fenerbahçe'de futbolcular Erol Bulut'a söz verdi!
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İHA
Haber Giriş: 10.08.2020 - 14:13,Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de futbolcular Erol Bulut'a söz verdi!

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Fenerbahçe'de futbolcular Erol Bulut'a söz verdi!
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Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde devam ederken teknik direktör Erol Bulut hedeflerini şampiyonluk olarak belirledi.

Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları sürerken, teknik direktör Erol Bulut parolayı şampiyonluk olarak belirledi. Bulut futbolcularla yaptığı toplantıda, "Hedefimiz şampiyonluk, Fenerbahçe’nin seviyesi her zaman şampiyonluktur çalışmalarımızı bu farkındalıkla sürdürelim" ifadelerini kullandı. Futbolcular da Bulut'a formanın hakkını vererek çalışacaklarının sözünü verdi.

Sarı-lacivertli futbolcular bugün kulübün sağlık kontrollerini tamamlarken, antrenmanlarda da büyük bir özveri ve motivasyonla çalışıyor. Yüksek tempolu antrenman programlarına rağmen, çalışma sonrası da bireysel olarak sahada kalan bir çok isim özel çalışmalarına antrenman sonrası da devam ediyor.

Fenerbahçe’de çalışma temposu da yavaş yavaş artmaya başlayacak. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası'nda 18 Ağustos’da başlayacak kampta ise teknik direktör Erol Bulut ve ekibi daha ağırlıklı teknik, taktik çalışmalara geçecek.

Fenerbahçede futbolcular Erol Buluta söz verdi

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