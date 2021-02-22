Fenerbahçe'de 'frikik' sorunu! Mesut Özil, Jose Sosa...

Spor Arena - Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Göztepe maçına kazanılan serbest vuruşlarda yapılan tercihler damgasını vurdu. Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştükleri mücadelenin ikinci yarısında üç kez tehlikeli bölgelerden serbest vuruş kazandı.

Yakın mesafeden kazanılan frikiklerin ilkinde Valencia, ikincisinde ise topun başına Caner Erkin geçti.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerden Mesut Özil ise üçüncü serbest vuruşu kullanan isim oldu. Bu 3 oyuncunun şutu da savunmadan ya da barajdan geri geldi.

MESUT ÖZİL VE JOSE SOSA MERAKI

Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada Mesut Özil'in ilk iki frikikte tercih edilmemesi ve daha önce Süper Lig'de serbest vuruştan goller atan Jose Sosa'nın topun başına hiç geçmemesi hakkında tepkili paylaşımlar yaptı.

13 KORNER, 22 ŞUT

Maç boyunca 22 şut çeken ve sezonun en yüksek değerlerinden birine ulaşan Fenerbahçe sadece 5 kez kaleyi bulurken 13 korner, 3 frikik ve 36 ortadan sonuç alamadı

VALENCIA FRİKİKTEN 3 PUANI ALMIŞTI

Fenerbahçe'nin Rizespor'u 1-0 mağlup ettiği 22. hafta maçında galibiyet getiren frikik golünde topun başına Enner Valencia geçmişti. Ekvadorlu yıldızın vuruşunda top direkten dönükten sonra kaleci Gökhan Akkan'a çarparak ağlarla buluşmuştu.