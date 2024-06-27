Fenerbahçe'de Fred'den Mourinho ve yeni sezon yorumu: 'Kutlayacağız'

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Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Fred, FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

İşte Fred'in sözleri;

Sizlerle olmak her zaman çok güzel. Belirtmiş olduğunuz gibi çalışmalara başladık. İyi bir başlangıç yaptık. Her zaman sezon öncesi zordur. Tatilden dönersiniz kolay olmaz ama bizler sezona hazır olabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.

MOURINHO YORUMU

Mourinho ile M. United’ta çalıştım. Beni oraya kendisi aldırmıştı. Herkes onun ne kadar iyi bir teknik direktör olduğunu bilir. Çok büyük bir isim. Her zaman kazanmayı isteyen mantaliteye sahip. Onunla çalışıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Önümüzde uzun bir sezon var ve her kulvarda şampiyon olmak istiyoruz. Her şeyi kazanmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi’nde olmak istiyoruz, lig de şampiyon olmak istiyoruz. Mourinho da bu mantaliteye sahibi birisi. Çok iyi çalışıyoruz ve yolumuza emin adımlarla ilerlemeye çalışıyoruz. Çünkü önümüzde uzun bir sezon var.

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ÖNEMLİ BİR SEZON

Kendisi ile çalışmalar çok iyi gidiyor. Az önce de belirtmiş olduğum gibi kendisi büyük bir isim. Antrenmanlar iyi ve yoğun geçiyor. Uzun antrenmanlar yapıyoruz ama bu şekilde olması gerekiyor. Önemli bir sezona başlayacağız. İyi bir başlangıç yaptık. Bu bizler için çok önemli çünkü fit olmamız gerekiyor. Sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz.

YAPMAMIZ GEREKEN ŞEY...

Bizim mantalitemiz her zaman her maçı kazanmak ve zaten bunu istememiz gerekiyor. İyi bir takımımız var. İyi bir grubumuz ve oyuncularımız var. Tabii ki yeni katılacak arkadaşlarımızın da her zaman takımımıza yardımcı olmasını isteriz. Her zaman kafamızı dik tutmalıyız ve savaşmaya devam etmeliyiz, çünkü neler yapabileceğimizi biliyoruz. İyi şeyler yapabileceğimizi ve Şampiyonlar Ligi’nde yer alabileceğimizi biliyoruz. Zaten iyi bir takımımız var. Yapmamız gereken şey savaşmak. Savaşmamız ve bu mantaliteyi uygulamamız gerekiyor.

Tabii ki de saha ve oyun içerisinde agresif olmamız gerekiyor. Çünkü savaşmak ve oynadığımız her maçı kazanmak için oynuyoruz. Ben de şahsi olarak kaybetmekten nefret ediyorum. Oynadığım her maçı kazanmak istiyorum. Bunun için her şeyi yapacağız. Bir sürü şey kazanmak istiyorum. Bu hem benim için hem taraftarlarımız için çok güzel olacak ama savaşmamız gerekiyor.

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HEP BİRLİKTE KUTLAYACAĞIZ

Öncelikle taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Biz nereye gidersek gidelim bizi her zaman takip ediyorlar ve her zaman bizim yanımızdalar. Geçen sene de bu şekilde oldu. Kötü anlarda bile o ruhu her zaman korudular. Yanımızda oldular ve bizi takip ettiler. Onlara teşekkür ediyorum. Bu sene de birlikte savaşacağız. Onlar için çok önemli kupalar kazanmak istiyoruz. Eminim ki kupalar kazanacağız ve hep birlikte kutlayacağız."