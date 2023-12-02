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Fenerbahçe'de Fred ve Ferdi Kadıoğlu sevinci

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#Fenerbahçe#Fred#Ferdi Kadıoğlu
Fenerbahçede Fred ve Ferdi Kadıoğlu sevinci
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2023 16:21

Fenerbahçe, Süper Ligin 14üncü haftasında 4 Aralık Pazartesi günü Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlıklarını atlatan Fred ve Ferdi, antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

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Can Bartu Tesislerinde, teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarının yapıldığı antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam etti. Günün tek idmanı bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Alexander Djiku koordinasyon, çabukluk ve pas çalışmalarının yapıldığı ilk bölümde takımla birlikte çalıştı. Fred ve Ferdi ise antrenmanın tamamında takımda yer aldı. Sarı-lacivertliler, Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

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#Fenerbahçe#Fred#Ferdi Kadıoğlu

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