Fenerbahçe'de Fred varsa huzur var! Transfer baskısını azalttı

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13 Ağustos’taki sakatlığının ardından en iyi ihtimalle 4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Fred, profesyonelce yaşayıp vücuduna iyi bakmasının ödülü olarak 12 günde tamamen iyileşti. Sambacı’nın dönüşü, 6 ve 8 numara transferleri için yoğun baskıya maruz kalan F.Bahçe yönetimine nefes aldırdı.

Fenerbahçe’nin 13 Ağustos’ta Lugano ile oynadığı Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında sağ diz iç yan bağlarından sakatlanan ve sahalardan en iyi ihtimalle 4 hafta uzak kalması beklenen Fred’in 2 haftada eskisinden daha sağlıklı ve formda dönmesi Fenerbahçe’de doping etkisi yarattı. Süper Lig’de önceki gün Çaykur Rizespor deplasmanında ilk 11’de sahaya çıkan Brezilyalı futbolcu, mükemmel bir performans sergilerken birbirinden güzel 3 gol atarak kariyerinde ilk kez bir maçta hat-trick yaptı.

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TAM BİR PROFESYONEL GİBİ YAŞIYOR

Fred’in beklenenden kısa sürede sahalara dönmesinde tam bir profesyonel gibi yaşamasının ve mutlu aile hayatının büyük rolü bulunuyor. Sade bir kişiliğe sahip olan Brezilyalı yıldızın neredeyse bütün yaşamı ev ve Samandıra arasında geçiyor. Dışarıda gezmek, eğlenmek gibi alışkanlıkları olmayan Fred antrenman yapmayı o kadar seviyor ki, evine bile spor salonu kurdurdu. Bununla da yetinmeyen Sambacı, Brezilya’dan özel getirdiği bireysel antrenör yönetiminde her gün ekstra idman yapıyor.

GÖZTEPE MAÇINDA DA OYNAMAK İSTEDİ

Bu düzenli yaşamının ödülü olarak çok güçlü bir fiziksel yapıya kavuşan Fred, ciddi sakatlıkları bile beklenenden kısa sürede atlatmayı başarıyor. 31 yaşındaki oyuncunun Süper Lig’in 2. haftasındaki Göztepe maçında da 45 dakika oynayabilecek seviyede olduğunu Jose Mourinho’ya bildirdiği, ancak Portekizli teknik adamın kendisini riske etmeyip kulübede oturttuğu öğrenildi. Fred’in sahalara dönüşü hem Fenerbahçe yönetimini hem de takım arkadaşlarını birçok yönden rahatlatmış durumda.

YÖNETiMiN ÜSTÜNDEKi TRANSFER BASKISI AZALDI

Fred’in olduğu maçlarda İsmail ve Szymanski’nin daha verimli oynadığı Rize deplasmanında bir kez daha görüldü. Onun yokluğunda özellikle sosyal medya üzerinden, ‘6 ve 8 numara transferi yapılması’ için yoğun baskıya maruz kalan Fenerbahçe yönetimi de Brezilyalı yıldızın dönmesiyle rahat nefes aldı. Sarı lacivertli yöneticilerin, “Yeni bir Fred bulmak kolay olmadığı gibi onu yedekleyebilecek bir oyuncuyu bulmak dahi zor. Artık 2 Eylül’e kadar zamanımız var bu süreçte elimizden geleni yapacağız”

dediği öğrenildi.

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F.BAHÇE FRED’LE 3’TE 3 YAPTI

Fenerbahçe, bu sezon Fred’in oynadığı 3 maçı da kazanırken, sakatlığı nedeniyle forma giyemediği 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

FRED’Li F.BAHÇE:

Rizespor: 5-0

Lugano: 4-3

Lugano: 2-1

FRED’SiZ F.BAHÇE

Adana Demir: 1-0

Göztepe: 2-2

Lille: 1-2

Lille: 1-1