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Fenerbahçe'de Fred sevinci!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Fred#Süper Lig
Fenerbahçede Fred sevinci
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2023 18:09

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında 12 Kasım Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Sakatlıktan dönen Fred ise antrenmanda bireysel çalışmalara başladı.

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Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Dün Ludogorets ile oynanan maçta ilk 11’de görev alan oyuncular günün tek antrenmanını rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Öte yandan sakatlığı geçen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred bireysel çalışmalara başladı.

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Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak olan sarı-lacivertlier, aynı gün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Adana’ya hareket edecek.

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#Fenerbahçe#Fred#Süper Lig

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