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Fenerbahçe'de Fred ile En-Nesyri tartıştı!

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#Fenerbahçe#En-Nesyri#Fred
Fenerbahçede Fred ile En-Nesyri tartıştı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2025 00:27

Son hazırlık maçında Kadıköy'de Serie A ekibi Lazio'yu 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Fred ile En-Nesyri, müsabakanın son anlarında tartışma yaşadı.

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Fenerbahçe 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçında sahasında İtalyan ekibi Lazio ile karşı karşıya geldi.

Müsabakada Zorbay Küçük düdük çalarken, ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Müsabakanın 60. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin golüyle sarı-lacivertliler 1-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol sesi çıkamayınca sarı - lacivertliler sahadan 1-0 üstün ayrıldı.

Bu sonucun yanı sıra müsabakanın son bölümünde Brezilyalı yıldız Fred ile Faslı golcü En-Nesyri arasında tartışma çıktı. İkilinin arasında İrfan Can Eğribayat'la Sofyan Amrabat'ın girdiği görüldü.

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#Fenerbahçe#En-Nesyri#Fred

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