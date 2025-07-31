Fenerbahçe'de Fred ile En-Nesyri tartıştı!

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Fenerbahçe 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçında sahasında İtalyan ekibi Lazio ile karşı karşıya geldi.
Müsabakada Zorbay Küçük düdük çalarken, ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Müsabakanın 60. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin golüyle sarı-lacivertliler 1-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol sesi çıkamayınca sarı - lacivertliler sahadan 1-0 üstün ayrıldı.
Bu sonucun yanı sıra müsabakanın son bölümünde Brezilyalı yıldız Fred ile Faslı golcü En-Nesyri arasında tartışma çıktı. İkilinin arasında İrfan Can Eğribayat'la Sofyan Amrabat'ın girdiği görüldü.