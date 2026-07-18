Fenerbahçe'de Fred gelişmesi! Sözleşmesi feshedilebilir

Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta sahası Fred için transfer gelişmeleri hız kazandı. Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Atletico Mineiro’nun uzun süredir kadrosuna katmak istediği tecrübeli futbolcu, yaz transfer döneminde yeniden gündeme geldi.
Brezilya'da 20 Temmuz’da açılacak transfer penceresi öncesinde sarı-lacivertli kulüpte dikkat çeken bir hareketlilik yaşanırken, oyuncunun menajerinin bu hafta sonu Türkiye’ye gelerek sözleşmenin feshi için girişimlerde bulunacağı öğrenildi.
İSMAİL KARTAL KALMASINI İSTİYOR
Transferdeki en önemli pürüzün Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal olduğu belirtildi. Kartal’ın, Fred’i takımın yeni yapılanmasında kilit oyunculardan biri olarak gördüğü ve ayrılığına sıcak bakmadığı ifade edildi.
YABANCI KURALI FENERBAHÇE'Yİ ZORLUYOR
Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu’nun yabancı oyuncu sayısında yaptığı yeni düzenleme de süreci doğrudan etkiliyor. Yeni kurala göre kulüpler kadrolarında toplam 14 yabancı oyuncu bulundurabilecek. Bu oyunculardan 10’u serbest olurken, 4’ünün 23 yaş altı olması gerekiyor.
Mevcut durumda Fenerbahçe’nin kadrosunda 18 yabancı oyuncu bulunuyor ve bunların yalnızca 4’ü 23 yaş altında. Bu nedenle sarı-lacivertli ekibin kadroda yer açmak için bazı isimlerle yollarını ayırması bekleniyor.
SÖZLEŞME FESHİ MASADA
Taraflar arasında yürütülen görüşmelerde, sözleşmenin karşılıklı olarak feshedilmesi ve herhangi bir tazminat ödenmemesi seçeneğinin öne çıktığı kaydedildi.
Öte yandan Fred’in, ülkesine dönme isteğini gizlemediği aktarıldı. Deneyimli futbolcunun kısa süre önce Brezilya’da ev yaptırdığı ve tatilini burada geçirdiği öğrenildi.
ATLETICO'DAN AÇIKLAMA
Atletico Mineiro CEO’su Pedro Daniel ise geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Fred ile temasların olduğunu doğruladı:
“Onunla bazı görüşmeler yaptığımız biliniyor. Ancak bu durum biraz da sözleşmesinin bulunduğu kulübe bağlı. Türkiye’de yabancı kuralının değişmesiyle birlikte bir fırsat doğabilir. Süreci beklemek zorundayız.”
Fenerbahçe’de Fred’in geleceğiyle ilgili son kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.