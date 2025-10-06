Fenerbahçe'de forvetler yine sıfır çekti!

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Samsun deplasmanında hücumda son derece etkisiz kalırken sarı lacivertlilerin gol umutları Anderson Talisca ve Youssef En-Nesyri büyük hayal kırıklığı uğrattı. Takımın en golcü ismi olan forvet En-Nesyri 90 dakika boyunca rakip ceza sahası içinde sadece 1 kez topla buluşabilirken tek şut çekebildi.

Forvet arkası olarak maça başlayan Talisca ise rakip ceza sahasında hiç topla buluşamazken şut da çekemedi. Tam 8 top kaybı yapan, yüzde 74 pas isabetiyle oynayabilen Talisca kötü performansı sonrası ikinci yarı başında kenara alındı.

DAHA ÖNCE DE OLDU

Kasımpaşa maçına tek forvet çıkan Brezilyalı futbolcu, o mücadeleyi de 0 şut ve 0 rakip ceza sahasında topla buluşma ile tamamlamıştı. En-Nesyri de Avrupa Ligi’nde 3-1 kaybedilen Dinamo Zagreb karşılaşmasında rakip kaleye hiç şut çekememişti.

TALISCA'NIN SAMSUN KARNESİ

Süre: 45 Dk.

Topla Buluşma: 27

Top Kaybı: 8

Şut: 0

RCS Topla Buluşma: 0

Şut Pası: 0

Pas: 17/23

Pas İsabeti: %74

İkili Mücadele: 1/2

Çalım: 0

EN-NESYRI'NİN SAMSUN KARNESİ

Süre: 90 Dk.

Topla Buluşma: 17

Şut: 1/1

RCS Topla Buluşma: 1

Hava Topu: 1/3

Çalım: 0

İkili Mücadele: 2/4

Beklenen Gol: 0.08