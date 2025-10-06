Fenerbahçe'de forvetler yine sıfır çekti!

Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe, Samsun deplasmanında hücumda son derece etkisiz kalırken sarı lacivertlilerin gol umutları Anderson Talisca ve Youssef En-Nesyri büyük hayal kırıklığı uğrattı. Takımın en golcü ismi olan forvet En-Nesyri 90 dakika boyunca rakip ceza sahası içinde sadece 1 kez topla buluşabilirken tek şut çekebildi.
Forvet arkası olarak maça başlayan Talisca ise rakip ceza sahasında hiç topla buluşamazken şut da çekemedi. Tam 8 top kaybı yapan, yüzde 74 pas isabetiyle oynayabilen Talisca kötü performansı sonrası ikinci yarı başında kenara alındı.
DAHA ÖNCE DE OLDU
Kasımpaşa maçına tek forvet çıkan Brezilyalı futbolcu, o mücadeleyi de 0 şut ve 0 rakip ceza sahasında topla buluşma ile tamamlamıştı. En-Nesyri de Avrupa Ligi’nde 3-1 kaybedilen Dinamo Zagreb karşılaşmasında rakip kaleye hiç şut çekememişti.
TALISCA'NIN SAMSUN KARNESİ
Süre: 45 Dk.
Topla Buluşma: 27
Top Kaybı: 8
Şut: 0
RCS Topla Buluşma: 0
Şut Pası: 0
Pas: 17/23
Pas İsabeti: %74
İkili Mücadele: 1/2
Çalım: 0
EN-NESYRI'NİN SAMSUN KARNESİ
Süre: 90 Dk.
Topla Buluşma: 17
Şut: 1/1
RCS Topla Buluşma: 1
Hava Topu: 1/3
Çalım: 0
İkili Mücadele: 2/4
Beklenen Gol: 0.08