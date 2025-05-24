Fenerbahçe'de forvete rüya gibi bir aday! Kulübü satış listesine koydu

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Fenerbahçe, bu yaz transferde en büyük bütçeyi forvete ayıracak.

Galatasaray’ın son yıllarda Icardi, Osimhen gibi golcülerle lige damga vurmasının ardından Sarı-Lacivertliler de çok önemli bir forvete imza attırmak istiyor. Adaylar arasında Manchester United'tan Rasmus Hojlund da yer alıyor. Danimarkalı yıldız oyuncu özelliklerinin yanı sıra henüz 22 yaşında olması nedeniyle yönetimin ilgisini çekmiş durumda.

HAREKETE GEÇİLDİ

İngiltere’den Hojlund ile ilgili müjdeli haber geldi.

Manchester United, iki yıl önce yaklaşık 80 milyon euro bonservis ödenen başarılı futbolcuyu resmen gözden çıkardı.

Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig’de düşme hattının üzerinde yer alıp, Avrupa Ligi’ni finalde kaybedince kadroda büyük bir dönüşüme hazırlanıyor. ManU’nun, Hojlund’la birlikte Casemiro, Shaw ve kaleci Onana’yı satış listesine koyduğu kaydedildi. Bu haber sonrası Fenerbahçe’nin hemen harekete geçtiği öne sürüldü.

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İTALYANLAR PEŞİNDE

Hojlund’un gözden çıkarılması sadece Sarı-Lacivertliler’in iştahını kabartmadı. Özellikle İtalyan kulüpleri de kolları sıvadı. Inter, Juventus ve Napoli’nin, 22 yaşındaki forvet için teklif yapma hazırlığında olduğu belirtildi. Yıldız futbolcu, Sturm Graz’da kendini gösterdikten sonra 2022 yazında gittiği Atalanta’da patlama yapmıştı. Burada 34 maçta 10 gol, 4 asistle oynayan Hojlund, İtalya’dan iyi bir iz bırakarak ayrılmıştı.

CHELSEA, NKUNKU İÇİN YÜKSETEN UÇTU

Adı Fenerbahçe ile anılan yıldızlardan biri de Christopher Nkunku. Fransız yıldız, beklediği süreyi alamadığı Chelsea’den bu yaz ayrılacak. Hücum hattının her bölgesinde görev yapan Nkunku’nun birçok talibi var. Ancak Maviler’in belirlediği bonservis bedeli, dudak uçuklatacak cinsten.

TEAMtalk’ta yer alan habere göre Juventus, Nkunku için İngiliz ekibinden fiyat istedi. Cheslea, oyuncuyu 70 milyon euroya satacağı cevabını verdi. Juve’nin bu yüksek rakam sonrası geri adım attığı belirtildi.

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ANGUISSA'DAN SONRA FATI'DE DE RAKİP MONACO!

Fenerbahçe, Napoli’den ayrılmak isteyen Zambo Anguissa için temaslara başlamıştı. Yıldız orta saha oyuncusunun bir diğer ciddi talibi Monaco.

Fransız ekibi, bir başka yıldız için de Sarı-Lacivertliler’in karşısına çıktı. Barcelona’nın yolları ayırma kararı aldığı Ansu Fati, menajerler tarafından Kanarya’ya önerilmişti. Yönetim de İspanyol kanat oyuncusunu değerlendirmeye aldı. Monaco’nun da Fati için devreye girdiği ve Barcelona’ya teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. 22 yaşındaki oyuncu bu sezon 11 resmi maçta oynadı.

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