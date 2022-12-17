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Fenerbahçe'de forvet transferine son aday Haji Wright! İlk görüşme...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Haji Wright
Fenerbahçede forvet transferine son aday Haji Wright İlk görüşme...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2022 11:17

Fenerbahçe'nin forvet transferi için adaylar arasına eklenen son isim Süper Lig'den oldu. Jorge Jesus'un da çok beğendiği golcü oyuncunun transferi için yönetim ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Yıldız isimle Avrupa kulüpleri de ilgileniyor.

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Fenerbahçe'nin forvet transferi listesine Antalyaspor'un ABD'li golcüsü Haji Wright eklendi. Fanatik'in haberine göre Jorge Jesus'un da çok beğendiği golcü oyuncu için Fenerbahçe Yönetimi, ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Antalyaspor'un kapıyı 10 milyon eurodan açtığı Haji Wright için Fenerbahçe cephesinin pazarlık yapacağı ve sonraki satıştan pay gibi maddelerle fiyatı aşağı çekerek transferi bitirmeyi planladığı belirtildi.

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Antalyaspor’da gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin de dikkatini üzerine çeken 24 yaşındaki forvet, ABD Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda da boy gösterdi ve gol attı. Wright, Kırmızı-Beyazlılar ile çıktığı 47 resmi maçta 24 gol atıp, 3 de asist yaptı.

Jesus onay verdi

Fenerbahçe cephesi ayrıca anlaşmaya şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi’ne kalma, oyuncunun belli bir gol sayısına ulaşması halinde aktif hale gelecek bonus maddeler de eklemeyi planladığı belirtildi. Sarı- Lacivertliler, bu sayede Antalyaspor’un istediği 10 milyon Euro’luk bedeli aşağıya çekmeyi planlıyor. Jorge Jesus’un, ABD’li forveti çok beğendiği ve oyun sistemine uyacağı yönünde rapor verdiği de kaydedildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Haji Wright

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