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Fenerbahçe’de forma için kıran kırana rekabet

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig
Fenerbahçe’de forma için kıran kırana rekabet
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2023 07:00

Kadrosu yıldızlarla dolu olan sarı lacivertlilerde Kartal’ın gözüne girebilmek için için herkesin çok çalışması gerekiyor. Rodrigo Becao, Fred, Dusan Tadic ve yeni transfer gelene kadar İsmail Yüksek alternatifsiz isimler olarak öne çıkıyor. Sarı lacivertli takımdaki diğer 7 forma için ise her bölgede büyük bir mücadelenin yaşanması bekleniyor.

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Kadrosunu 13 flaş transferle zenginleştiren Fenerbahçe’de forma savaşı kızışıyor. Kaleden forvet hattına kadar her mevkide elinde bol alternatifi olan sarı lacivertli ekipte teknik direktör İsmail Kartal, futbolcuların aralarında yaşadığı tatlı rekabetten oldukça memnun.

HERKESE iHTiYACIMIZ VAR 

Bu yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda zirve hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe’de teknik direktörü Kartal her fırsatta üç kulvarda da zengin ve alternatifi bol kadronun yararını göreceklerini belirterek “Yoğun maç trafiğinde sakatlıklar, hastalıklar ve yorgunluklar yaşanacaktır. Bu uzun yarışta her futbolcuya ihtiyacımız olacak” ifadelerini kullanmıştı.

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EN SERT REKABET FORVETTE

Alternatifi olmayan isimler olarak Rodrigo Becao, Fred, Dusan Tadic ve yeni transfer gelene kadar İsmail Yüksek gözükürken forma savaşının en sert geçmesi beklenen bölge forvet olarak öne çıkıyor. Bu bölgede Edin Dzeko, Batshuayi, Umut Nayir, Ryan Kent ve Joshua King daha fazla süre almak için mücadele verecek isimler.

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Fenerbahçe’de forma için kıran kırana rekabet

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig

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