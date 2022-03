Fenerbahçe'de Filip Novak'tan derbi yorumu: 'Galatasaray için gelecekler'

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin savunma oyunucusu Filip Novak, life verilen arada FB TV'de yayınlanan ‘Günün Röportajı' programının konuğu oldu.

İşte Filip Novak'ın açıklaması;

Kariyerim boyunca geçirmiş olduğum, en uzun sakatlıklardan bir tanesiydi. Haliyle vücudum biraz daha yorgun düştü. Ama benim için şu anda en önemli şey yeniden takıma katılabilmek ve yeniden geri gelebilmek idi. Şu an itibarıyla her gün kendimi çok daha iyi hissettiğimi söyleyebilirim. Umuyorum ki daha çok dakika alırım ve daha fazla maç oynama imkanım olur.

BENİ İYİ HİSSETTİRİYOR

Bu tip durumlarda mental olarak güçlü durmanız, güçlü olmanız gerekiyor. Takım arkadaşlarınızı dışarıda idman yaparken gördüğünüzde, siz içeride tedavinizi sürdürdüğünüzde bu sizin için gerçekten zorlaşabiliyor. Ama ben daima pozitif kalmaya çalışan bir insanım. Olaylarda daima pozitif noktalar aramaya çalışan birisiyim. İki hafta öncesinde takıma katıldım ve şu an itibarıyla benim açımdan her şeyin iyi gittiğini söyleyebilirim. Her gün antrenmanlarıma devam ediyorum. Bu beni iyi hissettiriyor. Benim için de önemli olan bu

SAHA İÇİNDE SAVAŞTIK

Açıkçası bu inişli çıkışlı dönemler hayat gibi, hayatta da bunları sürekli olarak yaşıyoruz. Ama insanların, bunların üstesinden nasıl geldiği çok daha önemli, bunun üstesinden gelmek için nasıl emek harcadığı önemlidir. Bu süreçleri bazen iyi bir şekilde yönetebiliyorsunuz bazen de kötü yönettiğiniz zamanlar olabiliyor. Ancak buradaki en önemli şey hatalarımızdan ders(ler) almak. Bir sonraki maçlarda ya da antrenmanlarımızda o hataları tekrarlamamak adına bunlardan ders almak bana göre çok önemli, çünkü söylemiş olduğum gibi bu tip iniş çıkışlar hayat içerisinde de olan şeyler. Bizler için de bu periyot açıkçası zordu. Kazanmak istediğimiz maçları maalesef kazanamadık. Şanssız olduğumuz maçlar vardı. Çünkü biliyorsunuz ki maçlarda sergilediğiniz performansla beraber şansa da ihtiyacınız olduğu anlar olabiliyor. Benim şu an itibarıyla gördüğüm şu ki takım içerisindeki herkes gayet pozitif, benim gibi onlar da pozitif, tüm takım arkadaşlarım bu noktada pozitifler. Bizler de aynı şekilde bu pozitif düşünceyle beraber saha içinde savaştık ve son maçlarda da bunu gösterebildiğimizi düşünüyorum. Bizler açısından önemli olan bu galibiyetleri alabilmekti

EN İYİMİ GÖSTERECEĞİM

Açıkçası bu sorunun cevabı kolay, çünkü bir futbolcuysanız oynadığınız tüm maçları kazanmak istersiniz. Bizler de aynı şekilde kazanmak istiyoruz. Önümüzdeki süreçte bunları kazanıp kazanamadığımızı göreceğiz ama bizler elbette ki her maçı kazanmak istiyoruz. Ben kendi adıma Fenerbahçe için en iyimi sahada göstereceğim ve takım arkadaşlarımın da en iyilerini göstereceklerinden hiçbir şüphem yok

ONLAR İÇİN KAZANIYORUZ

Hocamız geldikten sonra taraftarların bu noktadaki mantalitesini değiştirdi. Açıkçası şunu da söylemem gerekiyor ki taraftarların maç içerisinde, maç oynanırken ıslıklamaları bizleri gerçekten çok büyük bir soruna itiyor. Tabii ki de şikâyet ettikleri ya da beğenmedikleri şeyleri, eleştirilerini maçtan sonra gösterebilirler ama maç esnasında bizler, daima onların desteklerine ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü onların destekleriyle beraber saha içinde daha kolay, daha iyi bir şekilde oynama imkânına kavuşuyoruz. Bunu olumlu anlamda biraz değiştirebildiğimizi düşünüyorum. Zaten son maçlarda dolu tribünler önünde oynuyoruz ve onların arkamızda olduklarını, desteklerini hissediyoruz. Biz, zaten onlar için kazanıyoruz. Dolayısıyla benim ve bizler için önemli olan taraf da bunlar

GALATASARAY MAÇI İÇİN BURAYA GELECEKLER

Hayatımda benim için ailemin önemi çok fazla. Gelecek hafta da Galatasaray maçı için buraya gelecekler. Yaklaşık 10 kişi bizleri desteklemek için statta olacak. Evde vakit geçirmeyi seviyorum. Bilgisayar oyunları oynamayı çok seviyorum. Golf ve tenis gibi birçok sporla ilgileniyorum ve kahve içmeyi seviyorum. Kendimi yorgun hissetmiyorsam oyun oynuyorum. Aynı zamanda bunu mental olarak dinlenmek adına da yapıyorum. Futbol dışında farklı şeyler de düşünmek istiyorum. Bu da bence çok önemli. Kafamı rahatlamak ve keyif almak için yapıyorum. Daha çok aksiyon oyunlarını seviyorum

DÜNYA KUPASI'NA KATILAMAYACAKLAR

Hem Türkiye’nin hem de Çekya’nın maçlarını seyrettim. Ama maalesef iki takım da elendi. Tabii ki zor bir durum çünkü Çek Cumhuriyeti’nin ya da Türkiye’nin, Dünya Kupası’nda olmasını gerçekten çok isterdim. Ama bu bir futbol ve biraz önce de söylediğim gibi iniş ve çıkışlar olabiliyor. Maalesef Çekya da Türkiye de Katar’da düzenlenecek olan Dünya Kupası’na katılamayacaklar. Ama ne olursa olsun diğer turnuvalara katılabilmek adına yeniden çalışmaya, yeniden savaşmaya devam etmek gerekiyor

SÜREKLİ TÜRKÇE KONUŞMAYI DENİYOR

Szalai sürekli Türkçe konuşmayı deniyor. Ve bazı zamanlar bu durum çok eğlenceli oluyor. Türkçe olarak çok fazla şeyi anlayabiliyor ve konuşuyor. Bu konuda ben de fena sayılmam. Türkçe'yi konuşma noktasında sanırım biraz utangacım ama söylenen çok şeyi anlayabiliyorum. Kamera önünde konuşmayı çok tercih etmiyorum ama zamanı geldiğinde Türkçe konuşabileceğimi düşünüyorum

