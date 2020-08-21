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GeriFutbol Fenerbahçe'de Filip Novak ve Sinan Gümüş özel çalıştı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.08.2020 - 11:16 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Filip Novak ve Sinan Gümüş özel çalıştı!

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Fenerbahçe'de Filip Novak ve Sinan Gümüş özel çalıştı!
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Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdüren Fenerbahçe Futbol Takımı'nda iki futbolcuya bireysel çalışma programı uygulandı.

Sarı-lacivertli takım, Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen kampta sabah idmanı yapmazken, yeni transferlerden Sinan Gümüş ve Filip Novak bireysel çalıştı.

İki futbolcu, özel çalışma programları doğrultusunda antrenman yaptı.

Altay Bayındır Fenerbahçe'de yeni sezona hazır!Düzce Topuk Yaylası'nda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de genç kaleci Altay Bayındır, sosyal medya hesabından antrenman çalışmalarının bulunduğu bir kesit yayınladı. Çalışmalarda hırslı bir görüntü çizen Bayındır, yeni sezona hazır olduğunun mesajını verdi.
daha fazla video için

Fenerbahçe, günü akşam yapacağı taktiksel antrenmanla tamamlayacak.

 

Fenerbahçede Filip Novak ve Sinan Gümüş özel çalıştı

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