Fenerbahçe'de Filip Novak takımla çalıştı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana milli takımlardan dönen Attila Szalai, Kim Min-Jae, Marcel Tisserand ve Miha Zajc da katıldı.

Isınma ve çabukluk çalışmasının ardından iki grubu ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Filip Novak antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken, Ferdi Kadıoğlu ve Jose Sosa özel program dahilinde antrenman yaptı. Nazım Sangare ve Serdar Dursun'un ise tedavilerine devam edildi.