Fenerbahçe'de Filip Novak ne zaman kampa katılacak?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Novak ve tatil için Prag'a giden Miha Zajc, bu ülkede 14 günlük karantinaya girmişti. Her iki futbolcunun da yarın İstanbul'a dönecekleri öğrenildi.

İlk iş olarak Novak ve Zajc'a koronavirüs testi yapılacak. Bunun negatif çıkması halinde rutin kontrollerden geçecek olan ikili daha sonra takıma katılacak.

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