Fenerbahçe'de Filip Novak 4, İrfan Can Kahveci 2 hafta yok!

Avrupa Ligi’nde Play-Off turu ilk buluşmasında da Helsinki karşısında 1-0 kazanarak moral depolayan Fenerbahçe’de Finlandiya ekibi ile yapılan mücadelede sakatlanan Filip Novak ve İrfan Can Kahveci’nin son durumu hakkında bilgilendirme yapıldı.

Sarı lacivertlilerden konuyla ilgili olarak, “Filip Novak’ın alt adalede grade 2 a strain, İrfan Can Kahveci’nin hamstring kas grubunda grade 1 strain tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır” açıklaması yapıldı.

Kanarya’da Novak’ın 4, İrfan Can’ın 2 hafta forma giymesi beklenmiyor.

VALENCIA'DAN İYİ HABER

Sezonun başı olmasına rağmen Fenerbahçe’nin en büyük sorunu sakatlar... Daha önce Serdar Dursun, Dimitrios Pelkas, Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşamıştı. Valencia’nın ise takımla çalışması sevinç yarattı.