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Fenerbahçe’de Filip Kostic ve transfer atağı! Görüşmeler başlıyor

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Filip Kostic#Transfer
Fenerbahçe’de Filip Kostic ve transfer atağı Görüşmeler başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 09:15

Fenerbahçe, sezon başında İtalyan devi Juventus’tan kadrosuna kattığı Sırp yıldız Filip Kostic’e dair atak yapmaya hazırlanıyor.

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Sezon başında Juventus’tan kiralanan Filip Kostic ile ilgili Fenerbahçe’de hareketlilik başladı.

Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho’nun yeni sisteminin vazgeçilmezleri arasında yer alan Kostic ile yolda devam edileceği konuşuluyor.

Fenerbahçe’de Filip Kostic ve transfer atağı Görüşmeler başlıyor


GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

İtalyan gazeteci Nicolo Schira’nın haberine göre Fenerbahçeli idareciler Filip Kostic’in performansından bir hayli memnun.  

Sarı lacivertliler, Kostic’in geleceğine ilişkin önümüzdeki günlerde Juventus ile resmi olarak görüşmelere başlayacak.

Filip Kostic bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maça çıkarken 1 gol 6 asist üretti.

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#Fenerbahçe#Filip Kostic#Transfer

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