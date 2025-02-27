Fenerbahçe’de Filip Kostic ve transfer atağı! Görüşmeler başlıyor

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Sezon başında Juventus’tan kiralanan Filip Kostic ile ilgili Fenerbahçe’de hareketlilik başladı.
Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho’nun yeni sisteminin vazgeçilmezleri arasında yer alan Kostic ile yolda devam edileceği konuşuluyor.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira’nın haberine göre Fenerbahçeli idareciler Filip Kostic’in performansından bir hayli memnun.
Sarı lacivertliler, Kostic’in geleceğine ilişkin önümüzdeki günlerde Juventus ile resmi olarak görüşmelere başlayacak.
Filip Kostic bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maça çıkarken 1 gol 6 asist üretti.