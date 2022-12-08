Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'ndan transfer açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Transfer#Ferdi Kadıoğlu
Fenerbahçede Ferdi Kadıoğlundan transfer açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2022 20:40

Fenerbahçe forması giyen ve transferle ismi sık sık geçen Ferdi Kadıoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Ferdi Kadıoğlu, A Spor'a konuştu.

İşte Ferdi Kadıoğlu'nun sözleri;

Geldiğim ilk yıl benim için zordu. Benim için yeni bir ülke, adaptasyon süreci. Farklı bir lige gelmiştim. Çok fazla süre alamadım. Benim için zorlu bir süreçti. Ama ben kendime inanmayı sürdürdüm ve çok sıkı çalıştım ve mutluyum ki iyi bir şekilde ilerledi. Çalışmalarımı sürekli sürdürüyorum. Kötü zamanlarım da oldu ama şöyle bir söz vardır; "Her yağmurdan sonra güneş açar"

MENTAL OLARAK ZOR AMA...

Her futbolcu, futbol oynamaktan keyif alır. Biz de böyleyiz ama mental ve fiziksel anlamda da zor oldu. Günün sonunda bizim işimiz bu. Bu durumu kabul etmek zorundayız. Bizim açımızdan çok fazla maç oynamak keyif verici. 3 kulvarda devam ediyoruz. Bu 3 kulvarda da en uzağa gitmek istiyoruz. Bunu da başarabileceğimizi düşünüyorum. 3 kupayı da kazanmak istiyoruz. Mental olarak zor olabilir ama bu temponun içinde olmak da keyif verici

Haberin Devamı

ZOR BİR MAÇ OLACAK

Trabzonspor'a karşı zor bir maç olacak. Süper Lig'de kolay bir maç yok. Büyük bir maça çıkacağız. En iyi şekilde hazırlanacağız. 1. sıradayız ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Oynayacağımız maça kadar da en iyi şekilde hazır olacağız. İyi bir taktik, mentalite ile sahada olacağız. İyi bir şekilde hazırlanacağız. Herkes güçlü şu an takımda. Sabırsızlıkla bekliyor olacağız

TRANSFER İDDİALARINA YANIT

Ben şu anda Fenerbahçe'deyim, Fenerbahçe'nin futbolcusuyum. Ben Fenerbahçe'nin hedeflerine odaklandım. Tek amacımız şu anda ikinci yarı için hazır duruma gelmek. Dolayısıyla şu için bunları söyleyebilirim

DÜNYA KUPASI YORUMU

Hollanda Milli Takımı'nda oynayan arkadaşlarım var. Gönlümden geçen umarım Hollanda kazanır ama onlar açısında zor bir maç olacak. Turnuvada çok iyi oyuncular var. Takip ettiğim oyunculardan biri de Fransa'dan Hernandez ama sakatlandı. Santrforları da takip ediyorum, Mbappe'yi takip ediyorum. Kendisi harika bir oyuncu. Umarım Hollanda kazanır, gönlümden geçen öyle ama zannediyorum ki Arjantin Dünya Kupası'nı kazanacak. Cancelo'yu da takip ediyorum. O da hem sağda hem de solda oynayabilen bir oyuncu

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Dünya Kupasında yıldızlaşan Enner Valenciaya talip var Katarda izlediler... Fenerbahçe transfer haberleriDünya Kupası'nda yıldızlaşan Enner Valencia'ya talip var! Katar'da izlediler... Fenerbahçe transfer haberleriHaberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Transfer#Ferdi Kadıoğlu

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Makyaj yapmak zorunda mıyım

BİR SORUDAN FAZLASI | Makyaj yapmak zorunda mıyım?

#Makyaj
Ukraynanın belleği için canlarını ortaya koydular: Onlarla karşı karşıya gelmek istemezsiniz

Ukrayna'nın belleği için canlarını ortaya koydular: Onlarla karşı karşıya gelmek istemezsiniz!

#Ukrayna-Rusya Savaşı
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum?

#Yalan

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Makyaj yapmak zorunda mıyım

BİR SORUDAN FAZLASI | Makyaj yapmak zorunda mıyım?

#Makyaj
Ukraynanın belleği için canlarını ortaya koydular: Onlarla karşı karşıya gelmek istemezsiniz

Ukrayna'nın belleği için canlarını ortaya koydular: Onlarla karşı karşıya gelmek istemezsiniz!

#Ukrayna-Rusya Savaşı
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum?

#Yalan