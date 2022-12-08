Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'ndan transfer açıklaması!

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Ferdi Kadıoğlu, A Spor'a konuştu.

İşte Ferdi Kadıoğlu'nun sözleri;

Geldiğim ilk yıl benim için zordu. Benim için yeni bir ülke, adaptasyon süreci. Farklı bir lige gelmiştim. Çok fazla süre alamadım. Benim için zorlu bir süreçti. Ama ben kendime inanmayı sürdürdüm ve çok sıkı çalıştım ve mutluyum ki iyi bir şekilde ilerledi. Çalışmalarımı sürekli sürdürüyorum. Kötü zamanlarım da oldu ama şöyle bir söz vardır; "Her yağmurdan sonra güneş açar"

MENTAL OLARAK ZOR AMA...

Her futbolcu, futbol oynamaktan keyif alır. Biz de böyleyiz ama mental ve fiziksel anlamda da zor oldu. Günün sonunda bizim işimiz bu. Bu durumu kabul etmek zorundayız. Bizim açımızdan çok fazla maç oynamak keyif verici. 3 kulvarda devam ediyoruz. Bu 3 kulvarda da en uzağa gitmek istiyoruz. Bunu da başarabileceğimizi düşünüyorum. 3 kupayı da kazanmak istiyoruz. Mental olarak zor olabilir ama bu temponun içinde olmak da keyif verici

Haberin Devamı

ZOR BİR MAÇ OLACAK

Trabzonspor'a karşı zor bir maç olacak. Süper Lig'de kolay bir maç yok. Büyük bir maça çıkacağız. En iyi şekilde hazırlanacağız. 1. sıradayız ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Oynayacağımız maça kadar da en iyi şekilde hazır olacağız. İyi bir taktik, mentalite ile sahada olacağız. İyi bir şekilde hazırlanacağız. Herkes güçlü şu an takımda. Sabırsızlıkla bekliyor olacağız

TRANSFER İDDİALARINA YANIT

Ben şu anda Fenerbahçe'deyim, Fenerbahçe'nin futbolcusuyum. Ben Fenerbahçe'nin hedeflerine odaklandım. Tek amacımız şu anda ikinci yarı için hazır duruma gelmek. Dolayısıyla şu için bunları söyleyebilirim

DÜNYA KUPASI YORUMU

Hollanda Milli Takımı'nda oynayan arkadaşlarım var. Gönlümden geçen umarım Hollanda kazanır ama onlar açısında zor bir maç olacak. Turnuvada çok iyi oyuncular var. Takip ettiğim oyunculardan biri de Fransa'dan Hernandez ama sakatlandı. Santrforları da takip ediyorum, Mbappe'yi takip ediyorum. Kendisi harika bir oyuncu. Umarım Hollanda kazanır, gönlümden geçen öyle ama zannediyorum ki Arjantin Dünya Kupası'nı kazanacak. Cancelo'yu da takip ediyorum. O da hem sağda hem de solda oynayabilen bir oyuncu

Haberin Devamı