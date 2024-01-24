Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'ndan 'orta saha' cevabı: Şu anda gerek yok ama...

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Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir'i 90+4'te attığı golle geçen Fenerbahçe'de golü atan Batshuayi ve Ferdi Kadıoğlu maçı değerlendirdi.

BATSHUAYI: KAZANACAĞIMIZI HİSSETTİM

Penaltı için topun başına geçmeden önce maçı kazanacağımızı hissettim. Ben tecrübeli bir futbolcuyum. Beni takım arkadaşlarım ve hocam motive ediyor. Taraftarlarımız, camiam bana güveniyor. Ekstra motiveyim. Ben sevgiyle, aşkla Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istiyorum. Elbette ki aldığımız 3 puan çok önemliydi. Bugün yüzde yüz performans ortaya koyamadık. Daha iyisini yapabilirdik. 3 puan çok önemliydi. Bazı maçlar kolay, bazı maçlar zorlu geçer. Önemli olan takım olarak beraber devam edebilmek. Beraber kalırsak eğer çok fazla kupa kazanırız.

FERDİ KADIOĞLU: KAÇIRDIĞIMIZ POZİSYONLARI SAYAMADIM

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Son maçta gereksiz puan kaybettik. Bu maçta kaç pozisyonu değerlendiremek, sayamadım bile. Gol bir türlü gelemedi. Son dakikada attığımız golle kazandık. Önemli bir 3 puandı. Çok mutluyum. Takımızda çok fazla iyi orta saha var. Şu anda benim orta saha oynamam gerekli değil. Hocamız isterse oynarım ama takımdaki arkadaşlarımın orta saha oynama zamanı.