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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'ndan 'gol' yorumu! 'Çok mutlu olduk'

#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu#Diego Rossi
Fenerbahçede Ferdi Kadıoğlundan gol yorumu Çok mutlu olduk

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Giresunspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Giresunspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de ilk golü atan Ferdi Kadıoğlu, maç sonunda açıklamalar yaptı.

'ÇOK MUTLU OLDUK'

Mücadeleyi değerlendiren Ferdi, "Çok mutluyum, gol için de aynı şekilde. Özellikle 2. dakikada attığımız golden sonra çok mutlu olduk. Sonrasında oyundan düştüğümüz anlar oldu, pres yetersizdi, hakim olamadık. Kendimizi geliştirerek devam etmek istiyoruz" dedi.

'ÖNEMLİSİ MAÇI KAZANMAK'

Diego Rossi ise "Biz her zaman kazanmak istiyoruz, sahaya 3 puan için çıkıyoruz. Takımıma katkıda bulunmak çok güzel ama en önemlisi maçı kazanmak" şeklinde konuştu.

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#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu#Diego Rossi