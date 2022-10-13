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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'dan hastalık açıklaması

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#Fenerbahçe#Joao Pedro#AEK Larnaca
Fenerbahçede Ferdi Kadıoğludan hastalık açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2022 22:33

AEK Larnaca karşısında Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Joao Pedro ve milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'yı deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de ilk golü atan Joao Pedro maçın ardından şunları söyledi:

Zor bir maç oldu. Rakip de saha içerisinde fazlasıyla savaştı. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Çok fazla maç oynuyoruz. Bugün de bizim için önemli bir maçtı. Oynadığımız oyundan ve 3 puandan mutluyuz. Önemli olan 3 puandı. Bu maraton içerisinde önemli maçlara çıkacağız. Şu anda iyi bir performans ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Önemli olan bu şekilde devam etmek.

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FERDİ KADIOĞLU: PROBLEM YOK

Hastalığı sebebiyle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyen ancak Larnaca maçına ilk 11'de çıkan Ferdi Kadıoğlu ise şöyle konuştu:

Bence çok iyi başlamadık ama sonrasında toparladık. Çok daha iyisini gösterebilirdik. Vazgeçmedik ve 2-1'lik galibiyetten dolayı mutluyum. Bizim için önemliydi, taraftarımız için de. Bugün her zamanki gibi harikalardı. Birinci sırada bitirmek adına savaşacağız. Bir hastalık durumum söz konusuydu. Kendimi iyi hissetmemiştim ama şu an itibariyle geri döndüğüm için mutluyum. Kendimi güçlü hissediyorum, bir problem yok. Şimdi lige odaklanacağız.

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#Fenerbahçe#Joao Pedro#AEK Larnaca

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