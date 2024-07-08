Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'e transfer teklifi! Çılgın bonservis...

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Hem A Milli Futbol Takımı'nın hem Fenerbahçe'nin değişmez isimlerinden olan Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'e transfer teklifleri yağmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'de son 3 yılda takımın en önemli yıldızlarından biri haline gelen Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım formasıyla Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ortaya koyduğu performansla taliplerini arttırdı.

EURO 2024'ün en başarılı oyuncuları arasında gösterilen ve mevkisinin en iyisi olan Ferdi Kadıoğlu'na, İngiltere, Almanya ve İtalya'dan ciddi talipler çıkarken Alman ve İtalyan basını yeni gelişmeleri duyurdu.

Sarı lacivertli takımda transfer çalışmaları tam gaz sürerken Alman basını dikkat çeken bir gelişmeyi duyurdu.

30 MİLYON EURO'DAN FAZLA İSTENİYOR

SKY DE'de yer alan habere göre; Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu'ndan yüksek bonservis nedeniyle vazgeçti.

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Haberde başarılı oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis maliyetinin Alman ekibi için çok pahalı olduğu belirtildi.

İngiltere'den Brihgton'un da ilgilendiği Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'nin 30 milyon Euro'dan fazla bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi.

FENERBAHÇE TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR

Öte yandan sarı lacivertli takımın oyuncuyu satmak istemediği için ilgilenen takımlardan yüksek bonservis talebinde bulunduğunun altı çizildi.

JUVENTUS DA PEŞİNDE

Transferin gözde ismi olan 24 yaşındaki futbolcu için İtalya'dan Juventus iddiası geldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Milli futbolcu ile ilgilenen Juventus'un, Thiago Motta'nın planları arasında yer almayan Weston McKennie'i takasta kullanmayı düşündüğü kaydedildi.

Öte yandan Ferdi Kadıoğlu ile ilgilenen diğer takımlar olarak Borussia Dortmund'un dışında Liverpool ve Arsenal de gösterildi.

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İSMAİL YÜKSEK'E İKİ TALİP BİRDEN

A Milli Takım ve Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla dikkatleri çeken İsmail Yüksek'e Avrupa'dan iki talip çıktı.

Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki orta saha, Ligue 1 ekibi Marsilya'nın ardından Bundesliga ekibi Wolfsburg'un da transfer gündeminde.

Radyospor'un haberine göre; Fransız ekibi Marsilya önümüzdeki günlerde milli futbolcu için Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlanıyor.

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Almanya'nın Wolfsburg kulübü de İsmail Yüksek'in menajeriyle temasa geçti.

Fenerbahçe'de yönetimin yeni sezon planlamasında önemli bir yer kaplayan İsmail Yüksek'i 15 milyon Euro'nun altında bir rakama satmayı düşünmediği kaydedildi.