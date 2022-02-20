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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu telaşı! Slavia Prag maçı sonrası...

#Ferdi Kadıoğlu#Fenerbahçe#Sözleşme
Fenerbahçede Ferdi Kadıoğlu telaşı Slavia Prag maçı sonrası...

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ferdi Kadıoğlu ile henüz yeni sözleşme görüşmelerine başlamayan Fenerbahçe, 22 yaşındaki oyuncunun harika performansı sonrası telaşlandı. Sarı-lacivertlilerin, Ferdi'ye kısa süre içinde sözleşme teklif etmesi bekleniyor.

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Süper Lig'den sonra Slavia Prag maçı ile birlikte Avrupa vitrinine de çıkan Ferdi Kadıoğlu, önceki gün Kadıköy'de sergilediği performansla göz kamaştırmıştı.

Karşılaşmaya zorunlu olarak mevkisi olmayan sol bekte başlayan 22 yaşındaki oyuncu, 90 dakika boyunca bir dinamo gibi çalıştı. Bir gol ve 1 asiste imza atıp, rakip savunmanın dengesini bozan Ferdi, takım arkadaşlarına gol yollarında uygun alanlar yarattı.

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Fanatik'in haberine göre; Ferdi Kadıoğlu ile henüz masaya oturmayan Sarı-Lacivertli yönetimi, Slavia maçı sonrası büyük bir telaş sardı. Yönetimin, Avrupa'nın devlerinin radarına giren genç futbolcu için devreye girip, önüne 5 yıllık bir mukavele sürmesi bekleniyor.

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