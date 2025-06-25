Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sürprizi!

Haberin Devamı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de sürpriz bir isim gündeme geldi... Yönetim, geçen yıl 30+5 milyon Euro ve bir sonraki satışından yüzde 10 pay karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Brighton’a sattığı Ferdi Kadıoğlu’nu bu kez kiralık olarak renklerine bağlamak için çalışmalara başladı. 25 yaşındaki oyuncunun kulübü ile temasa geçen sarı lacivertliler, kiralama bedelini ve diğer şartları sordu.

Kadroda halen iki sol bek bulunuyor

Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu’nu transfer etmek istemesindeki ana neden; geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen ve başarılı performans gösteren Filip Kostic’in Juventus’tan tekrar kiralanma olasılığının çok düşük olması gösteriliyor. Sarı lacivertlilerin kadrosunda halen orijinal sol bek olarak tanımlanabilecek Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan bulunuyor.

Haberin Devamı

Brighton ‘Galatasaray da ilgileniyor’ dedi

Ferdi alındığı takdirde teknik direktör Jose Mourinho, Oosterwolde’yi sol stoper olarak da oynatabilecek. Brighton’ın büyük umutlarla transfer ettiği milli futbolcu, sol ayak başparmak eklemindeki kapsül yırtığı nedeniyle sadece 8 maçta oynayabildi. Bu arada İngiliz kulübü yöneticilerinin, Ferdi için teklifte bulunan sarı lacivertlilere, “Galatasaray da oyuncuyla ilgileniyor” dediği ileri sürüldü.