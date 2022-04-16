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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu: "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyoruz"

#Fenerbahçe#Göztepe#Süper Lig
Fenerbahçede Ferdi Kadıoğlu: Şampiyonlar Liginde oynamak istiyoruz

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Göztepe'yi 2-0 mağlup ederken karşılaşmanın ardından Ferdi Kadıoğlu, Altay Bayındır ve Serdar Aziz açıklamalarda bulundu.

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Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediklerini kaydeden Ferdi Kadıoğlu, her maçı final gibi düşündüklerini belirterek "Kazandığımız için mutluyuz. Bizim için önemliydi. Çok fazla final oynuyoruz çünkü gelecek sene Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyoruz. İlk yarıda çok fazla pozisyonlar verdik. Altay Bayındır'a teşekkür etmeliyiz. İkinci yarı daha iyiydik ve kazandık. Kendimi iyi ve güçlü hissediyorum. İleride daha çok gol atmak ve asist yapmak istiyorum. Genç ve kaliteli bir takımız, böyle devam etmeliyiz. Bu gençler, Fenerbahçe'nin geleceği için önemli." diye konuştu.

Arda Güler'in performansına dikkat çeken Altay Bayındır, "Önemli maçtı, kazandığımız için mutluyuz. Eksiklerimizi konuşacağız. Bu maçın da bambaşka hikayesi vardı. Göztepe'ye de kalan maçlarda başarılar diliyorum. Arda Güler'e maşallah. İnşallah böyle devam eder." dedi.

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Tecrübeli futbolcu Serdar Aziz ise "Gol atmak güzel. Duran toplara çalışıyoruz. İsmail Hoca da benden gol bekliyordu. Önemlisi kazanmak, mutluyuz. Antrenmanlardan sonra da duran toplara çalışıyoruz. Hoca da hafta içi 'Senden gol bekliyorum' dedi ve hocayı kırmadım." dedi.

Yıldız savunmacı, son olarak "Artık daha iyi takım savunması yapıyoruz. Takım halinde savunma yaptığımız için sonuç alıyoruz. Dizime darbe aldım ve kötü hissettim ama kötü görünmüyor." sözleriyle konuşmasına son verdi.

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#Fenerbahçe#Göztepe#Süper Lig

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