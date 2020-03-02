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Futbol
Haber Giriş: 02.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Kruseyi solladı! Sadece Muriqi'e geçildi

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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Kruseyi solladı! Sadece Muriqi'e geçildi
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Fenerbahçe ile yollarını ayırma kararı alan Ersun Yanal’ın en çok eleştiri aldığı konulardan biri, Ferdi Kadıoğlu’na fazla şans vermemesiydi.

Ferdi, ligde 13 maçta oynarken hepsinde sonradan oyuna girdi, kupada ise 6 karşılaşmanın tamamında forma giydi. Toplam 797 dakikada sahada kalıp 4 gol, 3 asist üreten Ferdi, 113 dakikada bir skora katkı yaptı. F.Bahçe’de bu alanda Ferdi’yi geçen tek isim Muriç oldu.

Ligde 23, kupada 2 maçta toplam 2 bin 78 dakika görev alan Muriç, 14 gol, 6 asist üretirken, ortalama 103 dakikada bir skora etki etti. Kruse ise 19 lig, 2 kupa maçında bin 767 dakika oynayıp 7 gol, 8 asist yaptı. Alman futbolcu, 117 dakikada bir gol ya da asist üretti.

Fenerbahçede Ferdi Kadıoğlu, Kruseyi solladı Sadece Muriqie geçildi

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