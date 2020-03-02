Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Kruseyi solladı! Sadece Muriqi'e geçildi
Fenerbahçe ile yollarını ayırma kararı alan Ersun Yanal’ın en çok eleştiri aldığı konulardan biri, Ferdi Kadıoğlu’na fazla şans vermemesiydi.
Ferdi, ligde 13 maçta oynarken hepsinde sonradan oyuna girdi, kupada ise 6 karşılaşmanın tamamında forma giydi. Toplam 797 dakikada sahada kalıp 4 gol, 3 asist üreten Ferdi, 113 dakikada bir skora katkı yaptı. F.Bahçe’de bu alanda Ferdi’yi geçen tek isim Muriç oldu.
Ligde 23, kupada 2 maçta toplam 2 bin 78 dakika görev alan Muriç, 14 gol, 6 asist üretirken, ortalama 103 dakikada bir skora etki etti. Kruse ise 19 lig, 2 kupa maçında bin 767 dakika oynayıp 7 gol, 8 asist yaptı. Alman futbolcu, 117 dakikada bir gol ya da asist üretti.
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