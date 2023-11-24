Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, İtalyanları büyüledi!

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de özellikle son iki sezonda oynadığı futbolla, kalitesini gösteren yıldız oyuncu A Milli Takım'ın Almanya maçı sonrasında Avrupa devlerinin adeta iştahını kabarttı. Türk yıldıza hayran kalan İtalyanlar, kış transfer döneminde Fenerbahçe'yle temas kurmayı planlıyor. Ancak Sarı-Lacivertli ekibin bu konuda eli güçlü ve yıldız oyuncu için beklenti 25 milyon Euro.... Öte yandan geçtiğimiz yaz transfer döneminde takıma dahil olan Kent'e talip çıktı.

Sheffield United Kent’e talip

Bedelsiz olarak geldiği Fenerbahçe’de umduğunu bulamayan Ryan Kent için ülkesinden Sheffield United harekete geçti. İngiliz ve İskoç basınında yer alan haberlere göre Kırmızı-Beyazlılar, ocak ayında hücum hattını takviye etmek istiyor. Sheffield’ın, 27 yaşındaki kanat oyuncusunu maliyeti uygun bir aday olarak gördüğü belirtildi. Kent, SarıLacivertliler’de 14 resmi maçta 556 dakika süre bulabildi, 1 gol atıp 2 asist yaptı. Fenerbahçe, uygun bir teklif gelmesi halinde bunu değerlendirebilir.

Haberin Devamı

İtalyanlar hayran kaldı!

Fanatik'in haberine göre; Ferdi Kadıoğlu, son iki sezonda yakaladığı çıkışı bu sene de devam ettirdi. Normalde forvet arkasında oynarken Vitor Pereira ile birlikte savunmanın kanatlarına geçen Milli futbolcu, bu değişimle kariyerini bambaşka bir noktaya taşıdı. Ferdi, sergilediği futbolla Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekmeyi başardı. Daha önce Dortmund, Ajax gibi takımlar 24 yaşındaki oyuncuya ilgi göstermişti. Yaz döneminde Napoli’nin girişimleri oldu ama sonuçsuz kaldı. Buna rağmen Mavi-Beyazlılar, Ferdi Kadıoğlu’nu yakından takip etmeyi sürdürdü. Son haftalarda Milan da gözünü Hollanda doğumlu oyuncuya çevirdi. Her iki ekibin de gözlemcileri zaman zaman Kadıköy’e gelerek Ferdi’yi tribünden izledi.

Başka talip çıkmadan...

Yıldız futbolcu, Ay-Yıldızlı forma altında sergilediği performansla Milan ve Napoli’yi adeta büyüledi. Almanya ile oynanan hazırlık maçında sol bekte görev yapan Ferdi, Leroy Sane’ye adım attırmadı, Abdülkerim’in harika pasında defansın arkasına sarkarak müthiş bir vuruşla Milli forma altındaki ilk golünü kaydetti. 24 yaşındaki futbolcunun Panzerler karşısındaki performansı, İtalyanlar’ı transfer konusunda fazlasıyla ikna etti. Milan ve Napoli’nin, Ferdi için başka talipler çıkmadan önce Fenerbahçe’yle masaya oturmaya hazırlandıkları kaydedildi.

Haberin Devamı

Şampiyonluk istiyor

İtalyanlar, ara transfer döneminde Milli futbolcuyu kadroya katmaya çalışacak. Ancak şampiyonluk yarışı veren Sarı-Lacivertliler’in, takımın yıldız ismini ocak ayında kaybetmeye niyeti yok. Yönetim, resmi bir teklif gelmesi halinde pazarlıklara en az 25 milyon Euro gibi bir rakamla oturmayı planlıyor. Ferdi Kadıoğlu’nun da öncelikli hedefinin, Fenerbahçe’de bir şampiyonluk yaşamak olduğu öğrenildi.