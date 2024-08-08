Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu için çılgın teklif İrfan Can Kahveci ise...

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F.Bahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda Lille’e 2-1 mağlup olduğu maçta sonradan oyuna dahil olup şık bir frikik golünü atan İrfan Can Kahveci sahada kaldığı 11 dakikada performansıyla büyük beğeni aldı. Milli futbolcu sadece sarı lacivertli taraftarları değil kendisini maçta izleyen kulüplerin temsilcilerini de mest etti. Fransızların ünlü spor gazetesi L’Equipe de 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili olarak flaş bir transfer iddiasında bulundu.

BRiGHTON’IN FERDi KADIOĞLU iÇiN 35 MiLYON € ÖNERDiĞi iDDiA EDiLDi

L’Equipe yıldız futbolcu için Fransa’dan Monaco, İtalya’dan ise Lazio’nun devrede olduğunu yazdı. Gazete haberinde kontratı Haziran 2025’te sona erecek olan ve piyasa değeri 10 milyon euroyu bulan İrfan Can’ın kulüpte kalıp kalmayacağının henüz belli olmadığının altını çizerken hem Monaco’nun hem de Lazio’nun transfer şartlarını öğrenmek için girişimlere başladığı ifade edildi.

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Bu arada İngiliz ekibi Brighton’ın da Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe’ye bonuslarla birlikte yaklaşık 35 milyon Euro teklif ettiği öne sürüldü.

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Öte yandan Ferdi Kadıoğlu ile ilgilenen diğer takımlar olarak Borussia Dortmund'un dışında Liverpool ve Arsenal de gösterildi.

EN ÇOK SÜRE ALAN İSİM FERDİ OLMUŞTU

Süper Lig'de geride kalan sezonda Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, forma giydiği 37 müsabakada toplam 3 bin 328 dakika forma giyerek bu alanda ipi göğüsledi.

Kadıoğlu'nu 3 bin 310 dakika ile Kasımpaşa Kulübü'nden Haris Hajradinovic ve 3 bin 299 dakikayla Galatasaray'ın başarılı eldiveni Fernando Muslera takip etti.

51 MAÇA ÇIKTI

24 yaşındaki Ferdi, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 51 maça çıkıp 3 gol ve 5 asistle takıma katkı yapmıştı. Ferdi ayrıca milli formayla da 9 mücadelede boy gösterdi.

Yıldız futbolcu, yeni sezonun ilk resmi maçında Lugano ağlarına şık bir gol attı.