Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu için çılgın teklif

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F.Bahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda Lille’e 2-1 mağlup olduğu maçta sonradan oyuna dahil olup şık bir frikik golünü atan İrfan Can Kahveci sahada kaldığı 11 dakikada performansıyla büyük beğeni aldı. Milli futbolcu sadece sarı lacivertli taraftarları değil kendisini maçta izleyen kulüplerin temsilcilerini de mest etti. Fransızlar’ın ünlü spor gazetesi L’Equipe de 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili olarak flaş bir transfer iddiasında bulundu.

BRiGHTON’IN FERDi KADIOĞLU iÇiN 35 MiLYON € ÖNERDiĞi iDDiA EDiLDi

L’Equipe yıldız futbolcu için Fransa’dan Monaco, İtalya’dan ise Lazio’nun devrede olduğunu yazdı. Gazete haberinde kontratı Haziran 2025’te sona erecek İrfan Can’ın kulüpte kalıp kalmayacağının henüz belli olmadığının altını çizerken hem Monaco’nun hem de Lazio’nun transfer şartlarını öğrenmek için girişimlere başladığı ifade edildi.

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Bu arada İngiliz ekibi Brighton’ın da Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe’ye bonuslarla birlikte yaklaşık 35 milyon Euro teklif ettiği öne sürüldü.